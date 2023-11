IPL 2024: हैरी ब्रूक का पत्ता कटा, जानें SRH के रिटेन और रिलीज किए गए खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट

नई दिल्ली. आईपीएल 2024 ऑक्शन से पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने हैरी ब्रूक को रिलीज कर दिया है. हैरी ब्रूक के अलावा अकील हुसैन और आदिल रशीद का भी टीम से पत्ता कट गया है. सनराइजर्स हैदराबाद ने रविवार को रिटेन और रिलीज किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट जारी की.

हैदराबाद ने शाहबाज अहमद को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के साथ ट्रेड किया है.

अब्दुल समद, एडन मारक्रम, राहुल त्रिपाठी, ग्लेन फिलिप्स, हेनरिक क्लासेन, मयंक अग्रवाल, अनमोलप्रीत सिंह, उपेंद्र सिंह यादव, नीतीश रेड्डी, शाहबाज अहमद (RCB), अभिषेक शर्मा, मार्को यानसेन, वाशिंगटन सुंदर, सनबीर सिंह, भुवनेश्वर कुमार, टी. नटराजन, मयंक मार्कण्डेय, उमरान मलिक, फजल हक फारुकी

हैरी ब्रूक, समर्थ व्यास, कार्तिक त्यागी, विवरांत शर्मा, अकील हुसैन, आदिल रशीद

