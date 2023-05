SRH vs LSG: नो-बॉल विवाद के बाद नाराज फैंस ने गंभीर की टीम के डगआउट की तरफ लगाए 'कोहली कोहली' के नारे

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2023) के 16वें सीजन में अब तक खराब अंपायरिंग की वजह से कई विवाद हो चुके हैं और कुछ ऐसा ही शनिवार को लखनऊ सुपर जायन्ट्स (LSG) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच खेले जा रहे मुकाबले में हुआ. राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेले जा रहे मैच के दौरान जब अंपायर ने नो बॉल के फैसले की वजह से सनराइजर्स के फैंस इतने आगबबूला हो गए कि उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स के डगआउट में सामान फेंकना शुरू कर दिया, जिससे एलएसजी सदस्यों को गुस्सा आ गया. साथ ही दर्शकों ने लखनऊ टीम के डगआउट की तरफ ‘कोहली कोहली’ का नारा लगाना शुरू कर दिया, जिसके बाद मैच रोक दिया गया.

मामला एक नो-बॉल विवाद से शुरू हुआ था. घटना 19वें ओवर में हुई जब आवेश खान (Avesh Khan) ने अब्दुल समद (Abdul Samad) को फुल टॉस गेंद फेंकी. मैदानी अंपायर ने इसे नो बॉल करार देने में देर नहीं लगाई. लेकिन लखनऊ टीम ने डीआरएस लेकर इस फैसले की समीक्षा की मांग की. फिर तीसरे अंपायर ने इसे वैध डिलीवरी करार दिया.