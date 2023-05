SRH vs LSG: जीती हुई बाजी हारने पर हैदराबाद की हो रही फजीहत, सोशल मीडिया पर आई Memes की बाढ़

आईपीएल 2023 के 58वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को सात विकेट से हरा दिया. हैदराबाज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 182 रन का स्कोर बनाया. लखनऊ ने इस लक्ष्य को तीन विकेट खोकर ही हासिल कर लिया. हैदराबाद की टीम एक समय मैच में पकड़ बनाए हुई थी, लेकिन 16वें ओवर में मार्कस स्टोयनिस और निकोलस पूरन ने पांच छक्के लगाकर हैदराबाद को गेम से बाहर कर दिया. अभिषेक वर्मा के उस ओवर में 31 रन आए.

लखनऊ ने 54 रन तक तीन विकेट गंवा दिए थे लेकिन इसके बाद माकड़ और स्टोइनिस ने तीसरे विकेट के लिए 43 गेंद में 73 की साझेदारी कर मैच में टीम की वापसी करायी तो वहीं मांकड़ और पूरन की 23 गेंद में 58 रन की अटूट साझेदारी ने टीम की जीत पर मुहर लगाई.

लखनऊ के लिए प्रेरक मांकड़ ने 45 गेंदों पर सात चौके और दो छक्कों की मदद से नाबाद 64, निकोलस पूरन ने 13 गेंदों पर 3 चौके और चार छक्कों के सहारे नाबाद 44 और मार्कस स्टोयनिस ने 25 गेंदों पर दो चौकों और तीन छक्कों की मदद से 40 रनों की पारी खेली.

जीती हुई बाजी हारने पर अब हैदराबाद की लगातार फजीहत हो रही है. सोशल मीडिया पर टीम को लेकर तरह-तरह के मजेदार मीम्स शेयर किए जा रहे हैं. SRH vs LSG मैच के टॉप मीम्स.