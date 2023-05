Hindi Cricket Hindi

SRH vs RCB: हेनरिक क्लासेन की सेंचुरी ने जीता सचिन तेंदुलकर का भी दिल, दिग्गजों ने की जमकर तारीफ

Indian Premier League में गुरुवार को सनराइजर्स हैदराबाद के विकेटकीपर बल्लेबाज ने भी बेहतरीन शतक जड़कर क्रिकेट के बड़े-बड़े दिग्गजों का दिल जीत लिया.

हेनरिच क्लासेन @IPL-BCCI

बेहतरीन फॉर्म में चल रहे सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के विकेटकीपर बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन (Heinrich Klaasen) ने गुरुवार को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के खिलाफ अपने आईपीएल करियर का पहला शतक अपने नाम कर लिया. सनराइजर्स हैदराबाद के लिए यह सीजन उत्साहजनक नहीं रहा और वह प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई है. लेकिन यहां वह एक अच्छे नोट के साथ अपना अभियान खत्म करने की कोशिश में है. इस कड़ी में उसके हेनरिच क्लासेन ने शतक जड़कर यह साफ कर दिया कि अगर उनकी टीम ने उन्हें पहले भी ऊपरी क्रम में आजमाया होता तो वह टीम की तस्वीर बदल सकते थे.

इस बल्लेबाज ने 51 बॉल की अपनी पारी में 8 चौके और 6 छक्कों की मदद से 104 रन बनाए. क्लासेन को आज नंबर 4 पर बैटिंग के लिए भेजा गया था. वह पावरप्ले में ही बैटिंग पर आ गए और जब वह क्रीज पर उतरे तो सनराइजर्स की टीम मुश्किल में थी. लेकिन उनकी इस दमदार पारी के दम पर सनराइजर्स ने 187 रन का टारगेट रखा है. क्लासेन की इस बैटिंग की तारीफ दुनिया के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने भी की है. सचिन के अलावा और भी दिग्गजों ने की इस बल्लेबाज की तारीफ.

IPL is a mix of creative and traditional batting. Today has been a Klaas-ic display of traditional batting. Klaasen’s footwork has been simple and uncomplicated, one of the best I’ve seen in the recent past.

Treat to watch!#SRHvRCB #IPL2023 pic.twitter.com/mUVRTRxsYh — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) May 18, 2023

मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने लिखा-आईपीएल रचनात्मक और पारंपरिक बल्लेबाजी का मिश्रण है. आज क्लासेन से क्लास-इक बल्लेबाजी का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला, उनका फुटवर्क सरल और अनकॉम्पलीकेटिड (आसान) रहा है, जो मैंने हाल के दिनों में सबसे अच्छा देखा है.’

एबी डिविलियर्स ने लिखा, ‘हेनरिक क्लासेन सुपर स्पेशल खिलाड़ी हैं. मैंने स्पिन के जितने भी बेहतरीन बल्लेबाज देखे हैं उनमें मे एक.’

Heinrich Klaassen is a super special player! One of the best players of spin I’ve ever seen. — AB de Villiers (@ABdeVilliers17) May 18, 2023

वीरेंदर सहवाग ने लिखा, ‘क्लासेन क्लासिक, हेनरिक क्लासेन ने क्या शानदार पारी खेली है. स्पिन के खिलाफ दर्शनीय और आईपीएल का एक बेहतरीन शतक. एक अच्छा मैच होना चाहिए.’

Klassen batted with class thruout the season for SRH. 💯 👏 — Irfan Pathan (@IrfanPathan) May 18, 2023

इरफान पठान ने लिखा, ‘क्लासेन ने हैदराबाद के लिए इस सीजन शानदार बल्लेबाजी की.’

पूर्व बल्लेबाज आकाश चोपड़ा ने कहा, ‘स्पिन के खिलाफ क्लासेन का खेल साधारण रूप से सनसनी है… क्रीज की गहराई का खूबसूरती से इस्तेमाल किया.’

Klassen’s play against spin is simply sensational…uses the depth of the crease beautifully. 👏👏 #TataIPL #SRHvRCB — Aakash Chopra (@cricketaakash) May 18, 2023

उनकी इस बैटिंग पर टीम की मालकिन काव्या मारन भी मंत्रमुग्ध दिखीं.

Kavya Maran look so happy after Henrich Klassen masterclass Ton. pic.twitter.com/6RIFsOrqiT — Ayush Ranjan (@AyushRaGenius) May 18, 2023

