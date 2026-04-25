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वैभव का शतक गया बेकार, अभिषेक-ईशान की पारी RR को पड़ी भारी, 5 विकेट से हराया
IPL 2026 SRH vs RR: हैदराबाद ने राजस्थान को 5 विकेट से हराया. ईशान किशन और अभिषेक शर्मा की शानदार पारी के सामने वैभव सूर्यवंशी का शतक भी फीका पड़ा.
शनिवार को सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) और राजस्थान रॉयल्स (RR) के बीच खेले गए मुकाबले में हैदराबाद ने दूसरी टीम को 5 विकेट से हराया. सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम में RR से मिले 229 रनों के लक्ष्य को हैदराबाद ने 5 विकेट खोकर 18.3 ओवर में हासिल कर लिया. यह सनराइजर्स हैदराबाद की इस सीजन की पांचवीं जीत है.
ईशान-अभिषेक ने 55 गेंदों में बनाए 132 रन
राजस्थान रॉयल्स से मिले 229 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी SRH की शुरुआत अच्छी नहीं रही. ट्रेविस हेड 5 गेंदों में महज 6 रन बनाकर आउट हुए. हालांकि, इसके बाद ईशान किशन और अभिषेक शर्मा ने मोर्चा संभाला. दोनों ने दूसरे विकेट के लिए महज 55 गेंदों में 132 रनों की साझेदारी निभाई. अभिषेक ने 29 गेंदों में 11 चौके और एक छक्के की मदद से 57 रन बनाए. वहीं, ईशान ने 31 गेंदों में 74 रनों की दमदार पारी खेली. अपनी इस पारी में ईशान ने 11 चौके और 3 छक्के लगाए.
क्लासेन-रेड्डी ने जिम्मा उठाया
अभिषेक-ईशान के विकेट चटकने के बाद, हेनरिक क्लासेन और नीतीश कुमार रेड्डी ने टीम की नैया को पार लगाने का जिम्मा उठाया. दोनों ने मिलकर चौथे विकेट के लिए 31 गेंदों में 53 रनों की अहम साझेदारी निभाई. नीतीश 18 गेंदों में 36 रन बनाकर आउट हुए. क्लासेन ने 24 गेंदों में 3 चौके और एक छक्के की मदद से 29 रन बनाए. सलिल अरोड़ा 8 और अनिकेत वर्मा एक रन बनाकर नाबाद रहे. राजस्थान रॉयल्स की ओर से गेंदबाजी में जोफ्रा आर्चर और बृजेश शर्मा ने दो-दो विकेट चटकाए. वहीं, फरेरा ने एक विकेट निकाला.
वैभव सूर्यवंशी ने 37 गेंदों में बनाए 103 रन
इससे पहले, राजस्थान रॉयल्स ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 220 रन बनाए. यशस्वी जायसवाल (10 रन) के सस्ते में आउट होने के बाद ध्रुव जुरेल और वैभव सूर्यवंशी ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए दूसरे विकेट के लिए 62 गेंदों में 112 रन जोड़े. जुरेल ने 35 गेंदों में 51 रनों की शानदार पारी खेली.
वहीं, वैभव ने ताबड़तोड़ अंदाज में खेलते हुए महज 36 गेंदों में अपने आईपीएल करियर का दूसरा शतक पूरा किया. वैभव ने 37 गेंदों में 103 रनों की लाजवाब पारी खेली. उन्होंने अपनी इस पारी में 5 चौके और 12 छक्के लगाए.
राजस्थान रॉयल्स की तीसरी हार
रियान पराग 7 रन ही बना सके, जबकि डोनोवन फेरेरा ने 16 गेंदों में 33 रन बनाए. शिमरोन हेटमायर 10 गेंदों में 11 रन बनाकर प्रफुल्ल हिंगे का शिकार बने. जडेजा 4 और आर्चर 2 रन बनाकर नाबाद रहे. गेंदबाजी में एसआरएच की ओर से ईशान मलिंगा ने सर्वाधिक 2 विकेट चटकाए, जबकि प्रफुल्ल, कमिंस और नीतीश ने एक-एक विकेट अपने नाम किया. राजस्थान रॉयल्स को इस सीजन की तीसरी हार का सामना करना पड़ा है.
(इनपुट-एजेंसी के साथ)
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