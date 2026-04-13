IPL 2026: प्रफुल्ल-साकिब के आगे राजस्थान रॉयल्स ने घुटने टेके, SRH ने 57 रनों से जीता मैच

SRH vs RR Highlights: प्रफुल्ल हिंगे और साकिब हुसैन ने डेब्यू में 4-4 विकेट लेकर सनराइजर्स हैदराबाद को 57 रन से जीत दिलाई. जानें पूरा मैच के हाइलाइट्स.

Published date india.com Published: April 13, 2026 11:45 PM IST
email india.com By Gargi Santosh email india.com
IPL 2026: प्रफुल्ल-साकिब के आगे राजस्थान रॉयल्स ने घुटने टेके, SRH ने 57 रनों से जीता मैच
Photo from PTI

आज यानी सोमवार (13 अप्रैल) को आईपीएल – 2026 का 21वां मैच खेला गया. यह मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) और राजस्थान रॉयल्स (RR) के बीच था. इस मैच में हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 57 रनों से हराया. इस मैच के सबसे बड़े हीरो रहे खिलाड़ी प्रफुल्ल हिंगे और साकिब हुसैन रहे. इन दोनों ने अपने पहले ही मैच में 4-4 विकेट लेकर राजस्थान की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी. टेबल टॉपर मानी जा रही राजस्थान टीम इस मुकाबले में पूरी तरह बिखरती नजर आई और हैदराबाद ने एकतरफा अंदाज में जीत दर्ज की.

ईशान किशन की शानदार पारी

पहले बल्लेबाजी करने उतरी हैदराबाद की शुरुआत भले ही खराब रही, लेकिन ईशान किशन की शानदार बल्लेबाजी ने टीम को संभाल लिया. उन्होंने 91 रन बनाए, जिसमें चौके-छक्कों की बरसात देखने को मिली. उनके अलावा, हेनरिक क्लासेन ने 40 रन और नीतीश रेड्डी ने 28 रन बनाकर टीम को 20 ओवर में 216 रन तक पहुंचाया.

मैच में नहीं चला वैभव सूर्यवंशी का जादू

217 रनों के लक्ष्य का पूरा करने उतरी राजस्थान टीम की शुरुआत बहुत खराब परफॉर्मेंस से हुई. पहले ही ओवर में प्रफुल्ल हिंगे ने वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Sooryavanshi), ध्रुव जुरेल और लहुआन ड्री प्रियोटिरयस को आउट किया, जिससे टीम दबाव में आ गई. इसके बाद यशस्वी जायसवाल भी जल्दी आउट हो गए और टीम का टॉप ऑर्डर पूरी तरह फ्लॉप साबित हुआ.

मिडिल ऑर्डर ने संभाला, लेकिन देर हो गई

शुरुआती झटकों के बाद, डोनोवन फरेरा और रवींद्र जडेजा ने पारी को संभालने की कोशिश की. दोनों के बीच अच्छी साझेदारी हुई और फरेरा ने 69 रन बनाए, लेकिन जैसे ही यह जोड़ी टूटी, टीम फिर संभल नहीं पाई. लगातार विकेट गिरते रहे और पूरी टीम 159 रन पर सिमट गई, जिससे हैदराबाद को आसान जीत मिल गई.

अब तक कैसी है दोनों टीमों की फॉर्म

आपको बता दें इससे पहले जितने भी मैच हुए राजस्थान रॉयल्स शानदार फॉर्म में थी और लगातार चार मैच जीत चुकी थी. जोफ्रा आर्चर और रवि बिश्नोई जैसे गेंदबाज टीम की ताकत माने जा रहे थे, लेकिन इस मैच में सब फीके पड़ गए. दूसरी ओर, सनराइजर्स हैदराबाद का प्रदर्शन इस सीजन में उतार-चढ़ाव भरा रहा है. लेकिन इस जीत ने टीम का आत्मविश्वास बढ़ा दिया है.

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गार्गी संतोष, जी मीडिया के India.com में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड सेक्शन की जिम्‍मेदारी संभाल रही हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, और ... और पढ़ें

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