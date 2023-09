SL vs BAN: बांग्लादेश को हरा श्रीलंका ने बनाया लगातार जीत का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड

SL vs BAN: एशिया कप 2023 के दूसरे सुपर-4 मैच में मेजबान श्रीलंका ने बांग्लादेश को 21 रनों से हराकर टूर्नामेंट में लगातार तीसरी जीत दर्ज की. यही नहीं, श्रीलंका की ये वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार 13वीं जीत है.

कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए नौ विकेट पर 257 रन बनाये. श्रीलंका की ओर से सदीरा समरविक्रमा ने 72 गेंद में 93 रनों की पारी खेली.

श्रीलंका के स्कोर का पीछा करने उतरी बांग्लादेश को सलामी जोड़ी ने बेहतरीन शुरूआत दी लेकिन महीश तीक्ष्णा और कप्तान दशुन शनाका की गेंदबाजी के आगे मेहमान टीम 236 रन पर ढेर हो गई. इस हार के साथ ही बांग्लादेश के लिए टूर्नामेंट में जीवंत रहने की उम्मीदें लगभग समाप्त हो गई हैं.