श्रीलंका ने पाकिस्तान से की अपील- भारत से नहीं खेलने के फैसले पर पुनर्विचार करो, हमें भारी नुकसान

T20 World Cup 2026: श्रीलंका क्रिकेट (SLC) ने PCB को पत्र लिखकर अपील की है कि वह भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलने के फैसले पर पुनर्विचार करे. SLC ने उसे यह भी बताया कि उसके इस फैसले से उसे भारी वित्तीय और पर्यटन को नुकसान होगा.

टी20 वर्ल्ड कप की शनिवार से शुरुआत हो रही है. लेकिन टूर्नामेंट के सबसे हाई वॉल्टेज मुकाबले की पाकिस्तान ने अपने एक ऐलान से सारी बत्तियां ही गुल कर दी हैं. इससे श्रीलंका क्रिकेट (SLC) को भी अंधेरा दिख रहा है और उसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) को भारत से नहीं खेलने के फैसले पर फिर से विचार करने की अपील की है. बता दें इस मसले पर PCB का कहना है कि उसे अपनी सरकार से भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलने का निर्देश मिला है और वह इस फैसले का सम्मान करता है. पाकिस्तान सरकार बांग्लादेश के टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद उसके समर्थन में इस मैच
का बहिष्कार कर रही है.

पाकिस्तान सरकार ने 15 फरवरी को भारत के खिलाफ कोलंबो में होने वाले ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप मैच का बहिष्कार किया है. इस मैच के कैंसिल होने से श्रीलंका क्रिकेट (SLC) को भारी आर्थिक नुकसान होगा. इसी को ध्यान में रखकर उसने PCB को पत्र लिखा है. T20 वर्ल्ड कप 2026 भारत और श्रीलंका की सह-मेजबानी में 7 फरवरी से खेला जाना है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सह-मेजबान अपने होने वाले आर्थिक नुकसान को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के सामने यह मुद्दा उठाने जा रहा है.

श्रीलंका क्रिकेट ने पीसीबी को कोलंबो में भारत के साथ न खेलने के पाकिस्तान के फैसले के बाद हुए बड़े नुकसान के बारे में बताते हुए कहा है कि इस मैच को लेकर सभी इंतजाम पूरे हो चुके हैं.

एसएलसी ने पीसीबी को लिखे अपने पत्र में कहा है कि कोलंबो में बड़े पैमाने पर होटल की बुकिंग कैंसिल होने की भी खबरें आई हैं, जिससे टूरिज्म सेक्टर पर असर पड़ा है. इस पत्र में मुश्किल समय में पाकिस्तान को श्रीलंका के पिछले सपोर्ट को याद किया गया है और इस पर दोबारा सोचने की गुजारिश की गई है.

हालांकि, पाकिस्तान के एक पूर्व क्रिकेटर ने एसएलसी के इस कदम को खारिज करते हुए कहा है कि यह मामला आईसीसी की कोर्ट में है. एक पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर ने न्यूज एजेंसी’आईएएनएस’ से ​​फोन पर बात करते हुए कहा, ‘अगर श्रीलंका क्रिकेट, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लिखता है तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? यह मामला अब ICC के पास है. पीसीबी को पाकिस्तान सरकार ने कोलंबो में भारत के साथ नहीं खेलने का निर्देश दिया है. एसएलसी का आर्थिक नुकसान का हवाला देकर पीसीबी से 15 फरवरी को खेलने का अनुरोध करने से कोई मदद नहीं मिलेगी.’

टी20 वर्ल्ड कप में भारत-पाकिस्तान का मैच के टलने के साथ श्रीलंका में टूरिज्म पर बड़ा असर पड़ेगा. एसएलसी ने इस मामले को ICC के सामने भी उठाने का फैसला किया है. खबर है कि इस बड़े मैच के लिए अडवांस बुकिंग की वजह से कोलंबो के होटलों में ज्यादा बुकिंग हुई थी. अब जब मैच पर शक है, तो कैंसलेशन बढ़ने की उम्मीद है.

एयरलाइंस पर भी दबाव पड़ सकता है, क्योंकि इस हाई-प्रोफाइल मैच के आस-पास बनाए गए खास ट्रैवल प्लान पर फिर से विचार किया जा रहा है. टूर ऑपरेटर्स और लोकल बिजनेस, जिन्होंने विजिटर की संख्या में बढ़ोतरी के लिए तैयारी की थी, उन्हें अब नुकसान हो सकता है.

इंडस्ट्री के जानकारों ने चेतावनी दी है कि अगर हालात नहीं सुलझे तो टूरिज्म सेक्टर को काफी नुकसान हो सकता है. श्रीलंका की अर्थव्यवस्था का एक अहम सेक्टर है. इसलिए श्रीलंका क्रिकेट एक्शन ले रहा है. पीसीबी को भेजी गई जानकारी इस दिशा में पहला कदम है, क्योंकि वह चाहता है कि पीसीबी भी यह बोझ उठाए.

(आईएएनएस)

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.india.com/hindi-news/icc-mens-t20-world-cup-2026/

Arun Kumar

मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं

