SL vs NZ: दूसरा वनडे रद्द, श्रीलंका के वर्ल्ड कप 2023 क्वालिफिकेशन की उम्मीदों को लगा तगड़ा झटका

श्रीलंका और मेजबान न्यूजीलैंड (SL vs NZ) के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है. सीरीज का दूसरा मैच बारिश के कारण एक भी गेंद फेंके बिना रद्द हो गया. पहले मैच में श्रीलंका को हार का सामना करना पड़ा था. ऐसे में अब श्रीलंका के लिए वर्ल्ड कप 2023 में क्वालीफाई करना मुश्किल लग रहा है.

श्रीलंका पर पड़ी दोहरी मार

न्यूजीलैंड दौरे पर गई श्रीलंकाई टीम पर दोहरी मार पड़ी है. एक तो दूसरा वनडे रद्द हो गया और अब पहले वनडे में धीमी ओवर गति को लेकर मेहमान टीम पर जुर्माना भी ठोक दिया गया है और साथ ही आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लीग (ICC Men’s Cricket World Cup Super League cycle) में उसके खाते में से एक अंक भी काट लिया गया है. अंक गंवाने के बाद श्रीलंका के लिए अब भारत में अक्टूबर-नवंबर में विश्व कप में क्वालीफाई करना मुश्किल हो गया है.

बारिश के कारण दूसरा वनडे रद्द

श्रीलंका और न्यूजीलैंड को क्राइस्टचर्च में दूसरा वनडे खेलना था, लेकिन मैच को बारिश के कारण मंगलवार को रद्द कर दिया गया.दिन भर हुई भारी बारिश के कारण मैदान पर कवर बिछे हुए थे और जगह जगह पानी भर गया था. अंपायरों ने दोपहर 4 बजकर 25 मिनट पर मैदान के मुआयने के बाद मैच रद्द करने का फैसला किया. न्यूजीलैंड तीन मैचों की श्रृंखला में पहला मैच 198 रन से जीतकर सीरीज में 1-0 से आगे है. तीसरा मैच हैमिल्टन में शुक्रवार को खेला जाएगा.

जुर्माना भी लगा

पहले वनडे में स्लो ओवर रेट के लिए एक अंक काटे जाने के बाद श्रीलंकाई टीम पर मैच फीस का 20 फीसदी जुर्माना भी लगाया गया है. श्रीलंकाई टीम निर्धारित समय से 1 ओवर पीछे थी. श्रीलंका ने इस अपराध को स्वीकार कर लिया है और इसलिए उसके खिलाफ कोई औपचारिक कार्रवाई नहीं की जाएगी.