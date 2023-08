Asia Cup 2023: श्रीलंका टीम की घोषणा, वानिंदु हसरंगा चोट के कारण एशिया कप से बाहर

Sri Lanka’s squad for Asia Cup 2023: एशिया कप 2023 के लिए श्रीलंका ने 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है. लंका ने अपनी टीम में चोटिल वानिंदु हसरंगा को जगह नहीं दी है. इसका मतलब है कि हसरंगा चोट के कारण एशिया कप 2023 से बाहर हो गए हैं. हसरंगा के अलावा 3 अहम गेंदबाज भी चोट के कारण टीम में जगह बनाने में नाकाम रहे हैं.

दशुन शनाका की कप्तानी वाली श्रीलंका टीम के ऐलान के साथ ही एशिया कप की सभी 6 टीमों का नाम तय हो गया है. श्रीलंका क्रिकेट (SLC) का कहना है कि टीम में शामिल किए गए कुसल जेनिथ परेरा ‘फ्लू’ से पीड़ित हैं और पूरी तरह ठीक होने के बाद टीम में शामिल होंगे.

श्रीलंका की टीम डिफेंडिंग चैंपियन है लेकिन इस बार खिताब बचाना उसके लिए कड़ी चुनौती होगी. 6 बार एशिया कप जीत चुकी लंका पूरी टीम जुटाने में जूझ रही है क्योंकि दुश्मंता चामीरा, वानिंदु हसारंगा, लाहिरू कुमारा और दिलशान मधुशनाका चोटिल हैं और टीम का हिस्सा नहीं हैं. इन अहम गेंदबाजों की अनुपस्थिति श्रीलंका के लिए चिंताजनक होगी क्योंकि ये लंबे समय तक क्रिकेट से दूर रह सकते हैं.