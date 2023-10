श्रीलंका के सबसे बड़े क्रिकेट फैन 'अंकल पर्सी' नहीं रहे, कुछ दिन पहले रोहित शर्मा ने की थी मुलाकात

कोलंबो. आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 के बीच श्रीलंका ने अपने सबे बड़े फैन अंकल पर्सी को खो दिया है. श्रीलंका की टीम जब अफगानिस्तान के साथ मुकाबला खेल रही थी, इसी दौरान अंकल पर्सी के निधन की खबर आई. 87 साल की उम्र में अंकल पर्सी ने कोलंबों में आखिरी सांस ली. श्रीलंका के कई क्रिकेटर्स ने उनके निधन पर सोशल मीडिया पर दुख जताया है. भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा जब एशिया कप खेलने के लिए श्रीलंका गए थे, तब उन्होंने अंकल पर्सी के घर जाकर उनसे मुलाकात की थी.

Indian captain Rohit Sharma meets the biggest Sri Lankan fan “Uncle Percy” at his home. [CricWire]

– A beautiful gesture by the Captain. pic.twitter.com/7xPe1rUnyL

— Johns. (@CricCrazyJohns) September 8, 2023