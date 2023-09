PAK vs SL: कुसल मेंडिस के अर्धशतक और चरिथ असलंका की साहसिक पारी के दम पर मेजबान श्रीलंका ने एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के वर्षा से प्रभावित सुपर-4 के बेहद रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को डकवर्थ-लुईस पद्धति के तहत दो विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई. टूर्नामेंट के फाइनल में अब लंका का सामना रविवार यानी 17 सितंबर को भारत से होगा.

पाकिस्तान के 252 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका ने मेंडिस की 87 गेंद में आठ चौकों और एक छक्के से 91 रन की पारी और समरविक्रम (48) के साथ उनकी तीसरे विकेट की 100 रन की साझेदारी से अंतिम गेंद पर आठ विकेट पर 252 रन बनाकर जीत दर्ज की. असलंका ने 47 गेंद में तीन चौकों और एक छक्के से नाबाद 49 रन बनाकर टीम को लक्ष्य तक पहुंचाया.

बारिश के कारण मैच की शुरुआत में ही विलंब हुआ जिसके कारण इसे 45 ओवर का कर दिया गया. मैच के बीच में दोबारा बारिश आई जिसके कारण मैच में ओवरों की संख्या फिर घटाकर 42 कर दी गई. श्रीलंका को डकवर्थ-लुईस पद्धति के तहत 252 रन का लक्ष्य मिला.

Sri Lanka secures a spot in the #AsiaCup2023 finals on Sunday with a thrilling 2-wicket win over Pakistan!

What a thrilling victory!

मथीसा पथिराना ने झटके 3 विकेट

श्रीलंका की तरफ से मथीसा पथिराना सबसे सफल गेंदबाज रहे जिन्होंने 65 रन देकर तीन विकेट चटकाए. प्रमोद मदुसान ने 58 रन पर दो विकेट हासिल किए. लक्ष्य का पीछा करने उतरे श्रीलंका के लिए कुसल परेरा (17) ने तीखे तेवर देखाए. उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी (52 रन पर दो विकेट) के दो ओवर में तीन चौके मारे लेकिन इसके बाद तेज रन लेने की कोशिश में रन आउट हो गए.

निसांका और कुसाल मेंडिस ने इसके बाद मोर्चा संभाला. निसांका ने जमान पर लगातार दो चौके मारने के बाद मोहम्मद वसीम का स्वागत भी लगातार दो चौकों के साथ किया. मेंडिस ने भी शाहीन पर दो चौके जड़े. श्रीलंका के रनों का अर्धशतक आठवें ओवर में पूरा हुआ.

लेग स्पिनर शादाब खान ने निसांका का अपनी ही गेंद पर कैच लपककर इस साझेदारी को तोड़ा. उन्होंने 29 रन बनाए. मेंडिस को इसके बाद सदीरा समरविक्रम के रूप में उम्दा जोड़ीदार मिला. समरविक्रम ने 18वें ओवर में शादाब पर दो चौकों के साथ टीम के रनों का शतक पूरा किया जबकि मेंडिस ने भी इस ओवर में चौका जड़ा.

मेंडिस और समरविक्रम के बीच 100 रनों की साझेदारी

दोनों ने स्ट्राइक रोटेट करने को तरजीह दी और खराब गेंद को सबक भी सिखाया. मेंडिस ने मोहम्मद वसीम की गेंद पर दो रन के साथ 47 गेंद में अर्धशतक पूरा किया. श्रीलंका को अंतिम 15 ओवर में जीत के लिए 92 रन की जरूरत थी.

समरविक्रम ने इफ्तिखार (50 रन पर तीन विकेट) पर दो रन से मेंडिस के साथ शतकीय साझेदारी पूरी की लेकिन अगली गेंद पर रिजवान के हाथों स्टंप हो गए. उन्होंने 51 गेंद का सामना करते हुए चार चौके मारे. मेंडिस ने जमान पर चौका मारा जबकि चरिथ असलंका ने इफ्तिखार पर छक्के के साथ अपने तेवर दिखाए.

मेंडिस ने इफ्तिखार पर छक्के के साथ रनों को गेंद की संख्या से कम किया. वह हालांकि इस स्पिनर के अगले ओवर में गेंद को हवा में लहराकर मोहम्मद हारिस को कैच दे बैठे. श्रीलंका को अंतिम पांच ओवर में जीत के लिए 33 रन की दरकार थी.

इफ्तिखार ने कप्तान दासुन शनाका (02) को नवाज के हाथों कैच कराके श्रीलंका की मुसबीत बढ़ाई. असलंका ने शाहीन पर चौके के साथ गेंद और रन के बीच के अंतर को कम किया और फिर जमान की गेंद को भी बाउंड्री के दर्शन कराए.

A nail-biter to decide the second #AsiaCup2023 finalist 😯

Sri Lanka edge Pakistan to set up final clash against India

September 14, 2023