Australia Tour of South Africa: साउथ अफ्रीका दौरे से पहले ऑस्ट्रेलियन टीम को तगड़ा झटका लगा है. टीम के अनुभवी बल्लेबाज स्टीव स्मिथ और शानदार फॉर्म में चल रहे मिशेल स्टार्क चोट के कारण इस दौरे से बाहर हो गए हैं. नियमित कप्तान पैट कमिंस की गैरमौजूदगी में साउथ अफ्रीका दौरे पर वनडे सीरीज के लिए मिशेल मार्श को टीम की कमान सौंपी गई है.

स्मिथ की चोट के कारण मार्नस लाबुशाने की वनडे टीम में वापसी का रास्ता साफ हो गया है. लाबुशेन को ऑस्ट्रेलिया की अस्थायी वर्ल्ड कप टीम से बाहर कर दिया गया था. वहीं, स्टार्क की चोट से बाएं हाथ के तेज गेंदबाज स्पेंसर जॉनसन, जो पहले से ही T20 टीम का हिस्सा हैं, को वनडे टीम में शामिल किए जाने की उम्मीद है. वहीं, T20 सीरीज के लिए स्मिथ की जगह एश्टन टर्नर को टीम में शामिल किया गया है.

स्मिथ 1 महीने रहेंगे मैदान से दूर

बता दें, स्मिथ अपनी बायीं कलाई की चोट से उबर रहे हैं जिसके कारण उन्हें अगले चार सप्ताह तक मैदान से बाहर रहना पड़ सकता है. दूसरी ओर, स्टार्क कमर में दर्द के कारण बाहर हैं. दोनों खिलाड़ियों के वर्ल्ड कप से पहले भारत के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए टीम में शामिल होने की उम्मीद है.

नेशनल सिलेक्शन पैनल के अध्यक्ष जॉर्ज बेली ने कहा, “संक्षिप्त एशेज सीरीज और वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप टीम के लिए एक भारी बोझ थी, और हम वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए रूढ़िवादी दृष्टिकोण अपना रहे हैं. वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए हमारी प्राथमिकता स्टीव और मिशेल के भारत में होने वाले सीरीज में खेलने पर है. हमें उम्मीद है कि वे पूरी तरह से फिट हो जाएंगे और भारतीय वनडे सीरीज के लिए उपलब्ध होंगे.”