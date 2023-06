स्टीव स्मिथ ने टेस्ट क्रिकेट में पूरे किए 9000 रन, पोंटिंग-लारा का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज का दूसरा टेस्ट ऐतिहासिक लॉर्ड्स के मैदान पर खेला जा रहा है. इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है. टेस्ट मैच के पहले ही दिन ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ (Steve Smith) ने टेस्ट क्रिकेट एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है. स्मिथ टेस्ट क्रिकेट में दूसरे सबसे तेज 9000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. साथ ही वह ऑस्ट्रेलिया के चौथे ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 9000 या उससे ज्यादा का आंकड़ा पार किया है.

स्मिथ ने 174 टेस्ट पारियों में 9000 टेस्ट रन के आंकड़े को पार किया है, जोकि टेस्ट क्रिकेट में दूसरी सबसे कम पारी है. टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम पारियों में 9000 टेस्ट रन पूरा करने का रिकॉर्ड श्रीलंका के कुमार संगकारा के नाम है. संगकारा ने 172 पारियों में यह कारनामा किया था. वहीं, भारत के राहुल द्रविड़ 176, वेस्टइंडीज के ब्रायन लारा 177 और ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग ने 177 टेस्ट पारियों में 9000 टेस्ट रन के आंकड़े को हासिल किया था.