ऑस्ट्रेलिया को विश्व कप जीतने से रोक सकती है केवल ये दो टीमें, स्टीव स्मिथ ने बताए नाम

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ (Steve Smith) ने नीदरलैंड के खिलाफ आईसीसी विश्व कप में टीम की सबसे बड़ी जीत के बाद कहा कि किसी मुकाबले में 400 के आसपास रन बनाने के लिए पिच का बल्लेबाजी के अनुकूल होना जरूरी है. ऑस्ट्रेलिया ने बुधवार को दिल्ली के अरूण जेटली स्टेडियम में नीदरलैंड के खिलाफ वनडे विश्व कप के मैच में आठ विकेट पर 399 रन बनाये. टीम ने इसके बाद नीदरलैंड की पारी को 90 रन पर समेट कर 309 रन से जीत दर्ज की जो विश्व कप में रनों के जीत का नया रिकॉर्ड है.

ऑस्ट्रेलिया के जीत के नायक 44 गेंद में 106 रन बनाने वाले ग्लेन मैक्सवेल (Glenn Maxwell) रहे. उन्होंने विश्व कप का सबसे तेज शतक 40 गेंदों में बनाया. डेविड वार्नर ने भी 104 रन का योगदान दिया. स्मिथ ने भी इस मैच में 68 गेंद में 71 रन बनाकर लय में वापसी की. उन्हें हालांकि शतक से चूकने का मलाल है.

स्मिथ ने मैच के बाद कहा, ‘‘अगर मैं भी शतक पूरा करता तो यह अच्छा होता. मुझे लगा कि मैं अच्छी बल्लेबाजी कर रहा हूं. हमने अच्छी साझेदारी की. डैवी (वार्नर) ने अच्छा मंच तैयार किया जहां से बाकी के खिलाफ आखिरी के ओवरों में तबड़तोड बल्लेबाजी कर सके.’’

Averaging 50+ at No.3, Steve Smith admits he was “a bit shocked” when asked to shift due to Travis Head’s return #CWC23 https://t.co/O5jd3Ko63W

— cricket.com.au (@cricketcomau) October 26, 2023