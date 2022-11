AUS vs ENG: इंग्लैंड के खिलाफ मैच विनिंग पारी खेलने के बाद स्टीव स्मिथ का बड़ा खुलासा- पिछले 6 साल से ... 

इस पूर्व कप्तान के मुताबिक उनकी यह पारी ‘पूर्णता’ के करीब थी. स्मिथ ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘‘(यह) शायद सबसे अच्छा था जो मैंने लगभग छह वर्षों में महसूस किया है. मैं वास्तव में अच्छी स्थिति में था. ईमानदारी से कहूं तो मैंने पिछले छह साल में बल्लेबाजी के दौरान कभी ऐसा महसूस नहीं किया था. मैच में कुछ रन बनाना अच्छा रहता है और हम हमेशा पूर्णता की तलाश में रहते हैं. मेरे लिए कल की पारी पूर्णता के करीब थी.’’

Steve Smith wound back the clock or as he put it; “I’m back, baby.”#AUSvENG — cricket.com.au (@cricketcomau) November 17, 2022