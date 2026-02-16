Hindi Cricket Hindi

T20 World Cup 2026: ऑस्ट्रेलिया की यह कैसी चतुराई- जोश हेजलवुड की जगह स्टार बल्लेबाज को दिया मौका

ऑस्ट्रेलिया के स्टार तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड अपनी चोट से उबर नहीं पाने के चलते पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे. अब उसने स्टीव स्मिथ को उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में शामिल किया है.

सुपर 8 की दौड़ में मुश्किल में फंसी ऑस्ट्रेलिया ने टी20 वर्ल्ड कप में समय रहते बड़ा फैसला कर लिया है. उसने श्रीलंका के खिलाफ मैच से कुछ घंटे पहले सोमवार को अपने चोटिल तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड के स्थान पर स्टीव स्मिथ को टीम में शामिल कर लिया है. इस तरह स्मिथ ऑस्ट्रेलियाई टीम के 15वें सदस्य बन गए हैं.

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) एक बयान में कहा, ‘स्मिथ को पिंडली की चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर होने वाले हेजलवुड की जगह टीम में शामिल किया गया है. टीम के चिकित्सकों को उम्मीद थी कि वह (हेजलवुड) टूर्नामेंट के अंतिम चरण में खेलने के लिए समय पर फिट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया.’ कंगारू टीम अपना तीसरा मैच आज शाम पल्लेकल में मेजबान श्रीलंका के खिलाफ खेलने उतरेगी.

इससे पहले चोटिल कप्तान मिचेल मार्श के कवर के तौर पर स्मिथ को श्रीलंका भेजा गया था. मार्श ऑस्ट्रेलिया के शुरुआती दोनों मैच में नहीं खेल पाए थे. उन्होंने हालांकि रविवार को टीम के साथ अभ्यास किया. स्मिथ ने पिछले साल फरवरी के बाद से कोई टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेला है, लेकिन घरेलू प्रतियोगिताओं में उन्होंने इस फॉर्मेट में अच्छा प्रदर्शन किया है.

जिम्बाब्वे से 23 रन की हार के बाद ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप अभियान अधर में लटक गया है और उसे टूर्नामेंट से जल्दी बाहर होने से बचने के लिए सोमवार को श्रीलंका को हर हाल में हराना होगा.

2021 टी20 वर्ल्ड कप की यह चैम्पियन टीम पिछली बार सुपर 8 राउंड में भारत से हारकर बाहर हो गई थी. इस बार टीम इस फॉर्मेट में खुद को एक बार फिर साबित करने के मकसद से आई थी. लेकिन टूर्नामेंट की शुरुआत से ही उसे एक के बाद कई झटके लगते चले गए.

टीम को सबसे पहले अपने स्टार तेज गेंदबाज पैट कमिंस के रूप में झटका लगा, जो अपनी कमर की चोट से उबर नहीं पाए हैं. इस बीच एशेज सीरीज से पहले ही चोटिल हुए जोश हेजलवुड के इस टूर्नामेंट में फिट होने की उम्मीद थी लेकिन वह भी फिट नहीं होकर बाहर हो गए हैं.

इस बीच उसकी टी20 टीम के कप्तान मिचेल मार्श इस टूर्नामेंट के शुरुआती दोनों मैचों में नहीं खेल पाए हैं. उन्हें ग्रोइन में कुछ समस्या थी और उनकी इस चोट का पता चलते ही क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने स्मिथ को उनके बैकअप के तौर पर श्रीलंका भेजने का निर्देश दिया था. हालांकि अब मार्श टीम के साथ अभ्यास करते दिखे हैं, जिससे उनके फिट होने की उम्मीद है. ऐसे में ऑस्ट्रेलिया ने हेडलवुड के स्थान पर किसी गेंदबाज को मौका देने के बजाए अनुभवी स्मिथ को ही चांस देना बेहतर समझा है.

