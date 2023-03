IPL 2023: इस बार आईपीएल में नए रोल में दिखेंगे स्टीव स्मिथ, स्टार स्पोर्ट्स ने कर दिया खुलासा

ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ (Steve Smith) ने इस बार खुद को आईपीएल की नीलामी से बाहर रखा था लेकिन एक बार फिर उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी लीग के साथ जुड़ने का फैसला किया है. अब तक इंडियन प्रीमियर लीग की 5 टीमों में खेल चुके स्मिथ इस बार बतौर खिलाड़ी नहीं बल्कि बतौर एक्सपर्ट जुड़ते दिखाई देंगे. उन्होंने अपने नए रोल के लिए इस लीग के टेलीविजन ब्रॉडकास्टर स्टार स्पोट्स के साथ हाथ मिलाया है और वह बतौर क्रिकेट एक्सपर्ट इस सीजन यहां कॉमेंट्री करते दिखाई देंगे.

33 वर्षीय स्मिथ ने सोमवार को अपने टि्वटर हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट कर यह घोषणा की थी कि वह एक बार फिर आईपीएल के साथ जुड़ने जा रहे हैं. हालांकि उन्होंने यह जानकारी नहीं दी थी कि वह किस टीम के साथ या फिर किस रोल में इस लीग से जुड़ेगे. तब कयास लगने लगे थे कि संभव है कि स्मिथ किसी टीम के साथ एक बार फिर हिस्सा बन सकते हैं.

लेकिन स्टार स्पोर्ट्स के ऐलान के बाद यह साफ हो गया है कि ऑस्ट्रेलिया का यह स्टार बल्लेबाज बतौर क्रिकेट एक्सपर्ट उनके कॉमेंट्री पैनल में जुड़ने जा रहा है. स्टार स्पोर्ट्स ने जारी एक विज्ञप्ति में कहा, ‘स्मिथ स्टार स्पोर्ट्स के साथ अपना ब्रॉडकास्टिंग डेब्यू करने जा रहे हैं. वह हमारे बाकी पेनलिस्ट के साथ क्रिकेट की अपनी मूल्यवान समझ और विशेषज्ञता को साझा करेंगे.