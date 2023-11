Hindi Cricket Hindi

Steve Smiths Statue Installed In Wankhede Stadium Fans Troll Bcci For Sachin Tendulkars Deformed Statue

वानखेड़े स्टेडियम में लगा स्टीव स्मिथ का स्टैचू? फैंस ने Sachin Tendulkar statue के लिए BCCI को किया ट्रोल

2014 में भारत रत्न से सम्मानित, भारतीय दिग्गज सचिन तेंदुलकर के नाम 200 टेस्ट मैचों में 15,921 रन के अलावा वनडे में 18,426 रन के साथ शतकों के शतक बनाने का रिकॉर्ड भी है.

भारतीय क्रिकेट के महानतम बल्लेबाजों में से एक सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) के सम्मान में उनके घरेलू मैदान यानि कि मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में उनकी चमचमाती कांस्य प्रतिमा लगाई गई. बुधवार को भारत और श्रीलंका के बीच होने वाले विश्व कप मुकाबले से एक दिन पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने तेंदुलकर की एक भव्य प्रतिमा का अनावरण किया.

इस मौके पर सचिन तेंदुलकर और उनका पूरा परिवार, खेल मंत्री संजय बनसोडे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार, बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला, बीसीसीआई (BCCI) सचिव जय शाह (Jay Shah), मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) के अध्यक्ष अमोल काले, सचिव अजिंक्य नाइक समेत बीसीसीआई और एमसीए के पदाधिकारी उपस्थित थे.

49 साल पुराने वानखेड़े स्टेडियम में किसी भी दिग्गज के लिए पहली बार इस तरह की प्रतिमा बनाई गई है. इसे अहमदनगर के मूर्तिकार प्रमोद कांबले ने बनाया है. इस प्रतिमा में क्रिकेट आइकन तेंदुलकर को उनके ट्रेडमार्क ‘लॉफ्टेड ड्राइव’ पोज़ में दिखाया गया है. हालांकि कई फैंस ने इस बात पर गौर किया कि सचिन की प्रतिमा का चेहरा कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ (Steve Smith) से मेल खा रहा है.

जिसके बाद ये प्रतिमा सचिन की है या स्मिथ की, इसे लेकर ट्विटर पर बहस छिड़ गई. नतीजा ये रहा है कि, सोशल मीडिया पर इस प्रतिमा से जुड़े मीम्स की बाढ़ आ गई.

Curious choice to put up a statue of Steve Smith at Mumbai’s Wankhede. pic.twitter.com/67JciI5cEz — Lawrence Booth (@BoothCricket) November 2, 2023

The knowledgeable Wankhede authorities have erected statue of Steve Smith in honour of his test average. pic.twitter.com/cBXoBLEbTO — Bas De Joker (Perry’s version) (@Jokeresque_) November 2, 2023

Steve Smith statue at Wankhede, Mumbai. Modern great of test Cricket. #INDvsSL pic.twitter.com/BJGfPbldcn — Himanshu Pareek (@Sports_Himanshu) November 2, 2023

Doesn’t he seem more like Steve Smith and less like Sachin bhau

Literally I can’t unsee it now pic.twitter.com/NYJjjZP3AQ — Cricket & Everything (@C4CricTalk) November 2, 2023

Steve Smith எதுவும் Wankhede ல record பண்ணிருக்கானா pic.twitter.com/fTn110KEV4 — Taurus (@itz_chillax) November 2, 2023

Popularity of Steve smith is insane in india pic.twitter.com/KnXiUinrOj — 17 forever(@JITXABD) November 2, 2023