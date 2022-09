महिला क्रिकेट में भारत ने इंग्लैंड को वनडे सीरीज में 3-0 से पटखनी क्या दी. इंग्लिश टीम अपने क्लीन स्वीप की यह हार पचा नहीं पा रही है. दरअसल तीसरे और आखिरी मैच में ऑलराउंडर खिलाड़ी दीप्ति शर्मा (Deepti Sharma) ने इंग्लैंड की बल्लेबाज चार्ली डीन को मांकड़िंग से रन आउट क्या कर दिया. इंग्लैंड के क्रिकेटर इसे चीटिंग की संज्ञा देने में जुटे हैं. हालांकि क्रिकेट के नियम बनाने वाली संस्था एमसीसी ने साफ कर दिया है दीप्ति के रन आउट में कुछ भी गलत नहीं था और वह नियमों के मुताबिक था.Also Read - दीप्ति शर्मा के मांकड़िंग रन आउट पर MCC की प्रतिक्रिया, बोली- कुछ भी गलत नहीं- बिल्कुल सही

हालांकि इससे पहले इंग्लैंड के कई मौजूदा और पूर्व क्रिकेटर दीप्ति शर्मा के इस रनआउट पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं. ऐसे ही एक मामले में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड और भारत के पूर्व तेज गेंदबाज डोडा गणेश इस मामले पर सोशल मीडिया पर एक-दूसरे से भिड़ गए. Also Read - रविचंद्रन अश्विन ने मला अंग्रेजों के जख्मों पर नमक, बोले- कैसा हो अगर बॉलर के खाते में हो मांकड़िंग का विकेट

Nicking the ball to first slip and standing your ground as if nothing happened, is actually terrible. A Run-out isn’t. I guess, Match Refree Chris Broad needs to educate his son on the laws of cricket 😃 #CricketTwitter #ENGvIND https://t.co/yNlKPnMkGl

— ದೊಡ್ಡ ಗಣೇಶ್ | Dodda Ganesh (@doddaganesha) September 24, 2022