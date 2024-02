पूर्व इंग्लिश तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड (Stuart Broad) का कहना है कि भारतीय पेसर जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) का सामना करना दुनिया में किसी और गेंदबाज का सामना करने जैसा नहीं है. ब्रॉड ने माना कि अपने करियर के दौरान उन्हें अपने खेल के दिनों में बल्लेबाजी के दौरान उनकी गेंदों का सामना करना पसंद नहीं था.

इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में 6-45 के शानदार आंकड़े दर्ज करने के दौरान बुमराह ने रिवर्स-स्विंग गेंदबाजी में मास्टरक्लास का प्रदर्शन किया था. उन्होंने जो रूट (Joe Root), ओली पोप (Ollie Pope), जॉनी बेयरस्टो (Jonny Bairstow), बेन स्टोक्स (Ben Stokes), टॉम हार्टले (Tom Hartley) और जेम्स एंडरसन (James Anderson) को आउट कर टेस्ट क्रिकेट में 150 विकेटों का आंकड़ा पार किया.

पोप को बोल्ड करने वाली बुमराह की इनस्विंगिंग यॉर्कर और फिर कप्तान स्टोक्स के खिलाफ एक और बेहतरीन टो क्रशर गेंद ने फैंस का दिल जीत लिया. दोनों ही गेंदो पर बल्लेबाज के पास कोई जवाब नहीं था.

ली मेल के लिए अपने कॉलम में ब्रॉड ने कहा, “उनका सामना करना दुनिया में किसी और का सामना करने जैसा नहीं है और मैं इससे नफरत करता था. श्रीलंका के लसिथ मलिंगा, अपने स्लिंग राउंड-आर्म रिलीज के साथ, उनके बारे में एक अलग बात रखते थे और बुमराह की गेंदों में भी कुछ ऐसा ही है. क्योंकि वह बहुत शांत, छोटे, फेरबदल वाले रन-अप से आता है, वह कोई वास्तविक ऊर्जा उत्पन्न नहीं करता है और इसलिए स्ट्राइकर के अंत में गेंद के अचानक आपके पास आने का कोई वास्तविक निर्माण नहीं होता है. यह बहुत परेशान करने वाला हो सकता है.”

Can’t think of anyone Hemant .

Bumrah’s Magic https://t.co/bAguFfy6Au

— Waqar Younis (@waqyounis99) February 4, 2024