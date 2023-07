Hindi Cricket Hindi

VIDEO: आखिरी बार बैटिंग करने उतरे स्टुअर्ट ब्रॉड को ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों से मिला गॉर्ड ऑफ ऑनर

Stuart Broad Gets A Guard Of Honour: ब्रॉड इंग्लैंड के लिए दूसरे सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज के रूप में रिटायर हो रहे हैं. मैच के चौथे दिन ब्रॉड जब बल्लेबाजी करने उतरे तो ऑस्ट्रेलियाई टीम ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया.

इंग्लैंड के अनुभवी तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा करके सभी को चौंका दिया है. ब्रॉड ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मौजूदा एशेज सीरीज 2023 का पांचवां और अंतिम टेस्ट मैच उनके करियर का अंतिम टेस्ट मैच है. उन्होंने मैच के तीसरे दिन संन्यास की घोषणा की. ब्रॉड इंग्लैंड के लिए दूसरे सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज के रूप में रिटायर हो रहे हैं. इसके अलावा वह वह जेम्स एंडरसन के बाद 600 से अधिक विकेट लेने वाले इंग्लैंड के केवल दूसरे गेंदबाज हैं. मैच के चौथे दिन ब्रॉड जब बल्लेबाजी करने उतरे तो ऑस्ट्रेलियाई टीम ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया.

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच द ओवल में जारी एशेज सीरीज 2023 के पांचवें और अंतिम टेस्ट के तीसरे दिन, मार्क वुड के आउट होने के बाद ब्रॉड बल्लेबाजी करने के लिए क्रीज पर उतरे. उन्होंने जेम्स एंडरसन के साथ बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाजों का डटकर सामना किया. ब्रॉड ने इस दौरान मिचेल स्टार्क की शॉर्ट-पिच डिलीवरी को स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्के के लिए उड़ा दिया. हालांकि, अगले ओवर में इंग्लैंड की पारी समाप्त हो गई क्योंकि ऑफ स्पिनर टॉड मर्फी ने जेम्स एंडरसन का विकेट लिया.

ब्रॉड का संन्यास लेना इंग्लैंड क्रिकेट में एक शानदार युग के अंत का प्रतीक है. मैच के चौथे दिन ब्रॉड जब बल्लेबाजी के लिए क्रीज पर उतरे तो मैदान पर उतरने के साथ ही ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने उन्हें शानदार तरीके से

गार्ड ऑफ ऑनर दिया. इससे साफ है कि ब्रॉड को क्रिकेट के महान खिलाड़ियों में से एक के रूप में याद किया जाएगा.

मैच के चौथे दिन जब ब्रॉड और एंडरसन पारी को आगे बढ़ाने उतरे तो एंडरसन ड्रेसिंग रूम से उनके साथ ही आए, लेकिन बाउंड्री पर आते ही एंडरसन रुक गए और ब्रॉड से गले मिल उन्हें आगे जाने दिया. वहीं, बाउंड्री के दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी आखिरी मैच में ब्रॉड को गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए खड़े दिखाई दिए. ब्रॉड जब मैदान पर गए तो उनके दोनों तरफ ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी खड़े थे और तालियां बजा रहे थे.

For the final time with the bat…@StuartBroad8 and @Jimmy9 head out to the middle together 🤩 A special moment 🥰#EnglandCricket | #Ashes pic.twitter.com/6sL5K7vuQL — England Cricket (@englandcricket) July 30, 2023

टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले दूसरे तेज गेंदबाज

ब्रॉड ने साफ कर दिया कि वह इस टेस्ट के बाद घरेलू क्रिकेट में भी नहीं खेलेंगे. वह फिलहाल अपने करियर का 167वां टेस्ट मैच खेल रहे हैं और इसके अलावा उन्होंने 121 वनडे और 56 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. टेस्ट क्रिकेट में वह अब तक 602 विकेट अपने नाम कर चुके हैं और वह सर्वाधिक विकेट लेने वाले कुल 5वें और दुनिया के दूसरे तेज गेंदबाज हैं.

एक ही फॉर्मेट में एक्टिव थे ब्रॉड

ब्रॉड अपनी फिटनेस का ख्याल रखते हुए जेम्स एंडरसन के नक्शेकदम पर थे. उन्होंने काफी पहले ही सीमित ओवर क्रिकेट खेलना छोड़ दिया था. वह साल 2014 के के बाद से टी20 फॉर्मेट में नहीं खेले, जबकि उन्होंने अपना आखिरी वनडे मैच साल 2016 में खेला था.

ब्रॉड का करियर रिकॉर्ड

टेस्ट क्रिकेट में इस तेज गेंदबाज ने 3 बार 10 या उससे ज्यादा और 20 बार 5 या उससे ज्यादा विकेट लिए हैं. उन्होंने लाल गेंद के इस फॉर्मेट में 1 शतक और 13 हाफ सेंचुरी भी जमाई हैं.121 वनडे मैच में उन्होंने 178 विकेट लिए हैं, जबकि 56 टी-20I मैच में उनके नाम 65 विकेट है.

