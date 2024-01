सुमित नागल ऑस्ट्रेलियन ओपन के मेन ड्रा से एक कदम दूर; दूसरे दौर में एडवर्ड विंटर को सीधे सेटों में हराया

भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल (Sumit Nagal) ने गुरुवार को ऑस्ट्रेलियन ओपन क्वालीफाइंग के दूसरे राउंड में 19 साल के ऑस्ट्रेलियाई वाइल्डकार्ड एडवर्ड विंटर (Edward Winter) को 6-3, 6-2 से हराया. इस प्रभावशाली जीत के साथ नागल ऑस्ट्रेलियन ओपन के मेन ड्रॉ में पहुंचने से केवल एक कदम दूर हैं.

विश्व रैंकिंग में 139वें नंबर के नागल ने पहले सेट की शुरुआत में ही 2-0 से पिछड़ गए थे लेकिन उन्होंने शानदार वापसी करते हुए अगले 15 में से 12 गेम जीतकर मैच पर कब्जा किया.

Glad to be moving forward in Melbourne. We go again tomorrow

@eretzsportmed11/@eurosport pic.twitter.com/yyZU1tueVp

— Sumit Nagal (@nagalsumit) January 11, 2024