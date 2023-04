Hindi Cricket Hindi

IPL के बीच वीरेंदर सहवाग और सुनील गावस्कर की इस हरकत से फैन नाराज, हो रहे ट्रोल

IPL के बीच वीरेंदर सहवाग और सुनील गावस्कर की इस हरकत से फैन नाराज, हो रहे ट्रोल

दोनों ही खिलाड़ी अपने-अपने दौर पर दिग्गज खिलाड़ी रहे हैं और किसी को भी उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी. इनका एक विज्ञापन फैन्स को नाराज कर रहा है.

सुनील गावस्कर और वीरेंदर सहवाग, फोटो@YouTube

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2023) के 16वें सीजन का रोमांच जारी है और इस लीग में पूर्व क्रिकेटर अपनी कॉमेंट्री से फैन्स के मनोरंजन को और मजेदार बना रहे हैं. महान टेस्ट बल्लेबाज सुनील गावस्कर (Sunil Gavaskar) और वीरेंदर सहवाग (Virender Sehwag) भी स्टार स्पोर्ट्स की कॉमेंट्री टीम का हिस्सा हैं और ये दोनों पूर्व क्रिकेटर आईपीएल के मैचों के दौरान खिलाड़ियों के खेल पर अपनी राय रखकर फैन्स से जुड़े हुए हैं.

इस बीच फैन्स अपने दो दिग्गजों के एक टीवी ऐड से हैरान हैं और इनकी जमकर आलोचना कर रहे हैं. दरअसल सुनील गावस्कर और वीरेंदर सहवाग ने पान मसाला का विज्ञापन किया है. फैन्स इससे नाराज हैं कि जिन खिलाड़ियों को पूरा देश अपना आदर्श मानता है उन्हें भला ऐसे उत्पाद का विज्ञापन क्यों कर रहे हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है.

दोनों खिलाड़ियों ने पान मसाला का एडवरटाइजमेंट किया है, जो अब आईपीएल के दौरान टीवी और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर खूब प्रदर्शित हो रहा है. कइयों ने इन दोनों क्रिकेटरों से अपील की है कि वे ऐसे विज्ञापन न करें, जिनसे समाज में अच्छा संदेश नहीं जाता क्योंकि ये उत्पाद सेहत के लिए हानिकारक होते हैं और इससे कैंसर जैसे गंभीर रोग का खतरा भी होता है.

लेकिन कई लोगों ने सीधे आलोचना करते हुए इन दिग्गज क्रिकेटरों को उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर टैग करके सीधे-सीधे अपनी नाराजगी जताई है.

एक फैन ने लिखा, सुनील गावस्कर जी इस उम्र में आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं थी.

Sunil Gavaskar ji, you don't need to do this at this age😞😞#CSKvPBKS pic.twitter.com/TMQurXogho — Sai Swaroop (@saiswaroop_45) April 30, 2023

एक अन्य फैन ने लिखा, ‘प्रिय सुनील गावस्कर और वीरेंदर सहवाग, आप दोनों क्रिकेट लेजेंज हैं लेकिन पान-मसाला का प्रचार कर रहे हो? यह गुगली है, जिसे हमने आते हुए नहीं देखा. पैसों के लालच में स्टंप मत होइए और अपनी टीम में कैंसर का बैट मत रखिए. आओ एक स्वस्थ मैच खेलें, जिसमें कोई नुकसानदायक आदतें न हों.’

Dear Sunil Gavaskar and Virender Sehwag, You both are cricket legends, but promoting pan masala? That's a googly we didn't see coming! Don't get stumped by the lure of money, and please don't let cancer bat in your team. Let's play a healthy match without any harmful habits on… pic.twitter.com/tdVCNkQVCt — N I K H I L (@nikhilkalavale) April 29, 2023

इस फैन ने लिखा, सहवाग को तो समझ सकता था लेकिन रोहन गावस्कर, सुनील गावस्कर को संभालो कुछ. शर्मनाक क्या वह बतौर कॉमेंटेटर से पर्याप्त पैसे नहीं कमाते?

Can understand sehwag, par @rohangava9 , Sunil Gavaskar nu smajhao kuch., #shameful doesn’t he earn enough money as a commentator? pic.twitter.com/i41EahDvhW — ਦਿਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (@dilwindersunny) April 30, 2023

एक और फैन ने लिखा, सुनील गावस्कर भी गुटखा खाने लगे? पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं ये लोग.

Sunil Gavaskar bhi gutakha khane lage?? Paisa ke liye kuch bhi kar sakte ye log….. pic.twitter.com/qQ9qupV5m3 — Rishabh Pant Stan (@Siddharth_ICT) April 29, 2023

एक और फैन ने लिखा, ‘आईपीएल हैरानियों से भरपूर है लेकिन सुनील गावस्कर पान मसाला बेच रहे हैं यह स्लेबस से बाहर की चीज है.’

IPL is full of surprises but Sunil Gavaskar selling Pan Masala was out of syllabus.😂✌️ pic.twitter.com/ZrA6DgIgm1 — 🦋🦋Palak Dubey🕉️🔱🇮🇳 (@DUBEYPLK) April 30, 2023

इनका कहना है कि इस धूर्त दुनिया में कुछ भी हो सकता है.

विश्व क्रिकेट के दो लीजेंटड्स वीरेंदर सहवाग और सुनील गावस्कर से बहुत ज्यादा निराश हूं. वे विज्ञापनों के जरिए कैंसरजनक उत्पादों का प्रचार कर रहे हैं. उन्हें टेलीविजन विज्ञापनों को साइन करते हुए काफी सावधान रहना चाहिए. युवा पीढ़ी के लिए बेहतर उदारण पेश कीजिए.

Highly disappointing from #SunilGavaskar & @virendersehwag, two legends of World Cricket!

Promoting cancerous products under the garb of surrogate advertisement! One should be very careful as to what they endorse/advertise on television! Set better examples for young generation. pic.twitter.com/L0dH2lrNwo — Dr. Shubham Misra 🧠⚛️🇮🇳🇺🇸 (@Shubham_Neuro) April 30, 2023

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें की और अन्य ताजा-तरीन खबरें