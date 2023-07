VIDEO: सुनील गावस्कर के बर्थडे पर इरफान पठान ने दिखाई जादूगिरी, बोले- युवाओं को आएगी शर्म

दुनिया के महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर (Sunil Gavaskar) ने सोमवार को अपना 74वां जन्मदिन मनाया. इस मौके पर गावस्कर को क्रिकेट बिरादरी ने दुनिया के कौने-कौने से बधाई दी. टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज इरफान पठान (Irfan Pathan) ने भी गावस्कर का एक वीडियो शेयर कर उन्हें बधाई दी है.

इस वीडियो में गावस्कर एक छोटे बच्चे के साथ गेंद से खेल रहे हैं, जो उनकी ओर तेजी से गेंद को फेंक रहा है और अपने जमाने में स्लिप में फील्डिंग कर चुके गावस्कर उन्हें आसानी से अपने हाथ में सुरक्षित लपक रहे हैं. इस मौके पर इरफान पठान ने कहा कि यह कैचिंग देखकर कई युवाओं को शर्म आ जाएगी.

इरफान पठान ने गावस्कर को बैटिंग की बधाई देते हुए अपने टि्वटर हैंडल पर लिखा, ‘हमारे पहले बैटिंग के दिग्गज सुनील गावस्कर सर को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं. दुआ है आप हमेशा फिट रहें. लेकिन ये कैच देखकर कई युवाओं को शर्म आ जाएगी.’