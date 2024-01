VIDEO: सुनील गावस्कर ने बाबर आजम को बताया अपना पसंदीदा पाकिस्तानी खिलाड़ी

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर (Sunil Gavaskar) ने स्टार बल्लेबाज बाबर आजम (Babar Azam) को अपने पसंदीदा पाकिस्तान खिलाड़ियों में से एक बताया. पूर्व दिग्गज का ये बयान पाकिस्तान फैंस के दिलों को छू गया जो भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए केपटाउन टेस्ट का मजा लेने पहुंचे थे.

मैच खत्म होने के बाद कमेंट्री पैनल का हिस्सा रहे गावस्कर स्टैंड्स में मौजूद भारत और पाकिस्तानी फैंस से मिले. इसी दौरान पाकिस्तानी प्रशंसकों ने गावस्कर से उनके पसंदीदा खिलाड़ियों के बारे में पूछा

जवाब में गावस्कर ने दिग्गजों को याद किया जिन्होंने पाक क्रिकेट पर छाप छोड़ी थी. गावस्कर ने पूर्व कप्तान इमरान खान के साथ जहीर अब्बास, जावेद मियांदाद और वसीम अकरम का नाम लिया. और मौजूदा खिलाड़ियों में से से बाबर को अपना पसंदीदा पाक क्रिकेटर बताया.

“Aur abhi, BABAR AZAM”

Our very own @babarazam258

gets mentioned by Indian great in the same league as off Imran Khan, Zaheer Abbas, Javed Miandad & Wasim Akram.

The King has no shortage of fan-base #BabarAzam | #BabarAzampic.twitter.com/kc9lJCJOpB

— Team Babar Azam (@Team_BabarAzam) January 4, 2024