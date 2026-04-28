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Sunil Gavaskar Concerns On Time Taking Ipl Matches Urges Bcci

IPL में 4-4 घंटे में खत्म हो रहे मैच, इस पर गुस्साए सुनील गावस्कर- BCCI को दी यह सलाह

इस सीजन IPL में कई मैच 4 घंटे से भी ज्यादा समय लेकर खत्म हुए हैं. आमतौर पर आईपीएल मैच 3 घंटे 20 मिनट में खत्म हो जाने चाहिए. इस पर सुनील गावस्कर ने नाराजगी जताई है.

सुनील गावस्कर @x.com

भारत के पूर्व टेस्ट कप्तान और महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर (Sunil Gavaskar) ने आईपीएल मैचों के लंबे खिंचने पर चिंता जताई है. इस सीजन के कई मैच 4 घंटे की अवधि भी पार कर गए हैं, जिससे यह पूर्व दिग्गज खुश नहीं है. उन्होंने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) को सलाह दी है कि वह मैच के दौरान मैदान पर गैर-जरूरी ढंग से अतिरिक्त खिलाड़ी जो आ जाते हैं उन पर अंकुश लगना चाहिए.

बता दें आईपीएल में इस सीजन अब तक 39 मैच खेले जा चुके हैं. यह लीग लगातार फैन्स को रोमांचित कर रही है. इस सीजन अब तक कई जबरदस्त मैच देखने को मिले हैं और कई युवा खिलाड़ी अपने हुनर का रंग जमा रहे हैं.

लेकिन कई मैच 3 घंटे की विंडो में खत्म नहीं हो पाए हैं, जबकि कई मैच तो 4 घंटे से भी ज्यादा समय तक खेले गए. इससे फैन्स के धैर्य का भी टेस्ट हुआ है. टी20 फॉर्मेट फटाफट क्रिकेट के लिए मशहूर है, जहां फैन्स कम से कम समय में खेल का ज्यादा से ज्यादा रोमांच लेना पसंद करते हैं.

आईपीएल के मैच लंबे खिंचने से भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर भी चिंतित हैं. BCCI ने पहले ही खेल में समय बर्बादी को लेकर सख्त नियम अपनाए हैं.जब कोई भी फील्डिंग टीम तय समय पर अपनी बॉलिंग खत्म नहीं कर पाती है तो बोर्ड उस पर जुर्माना लगाता है, जबकि मैदान पर अंपायर भी पहली पेनल्टी ठोकते हैं, जब 30 गज के दायरे के बाहर फील्डरों की संख्या घटा दी जाती है.

इसके बावजूद यह समस्या काबू आते नहीं दिख रही है. गावस्कर ने कहा कि इसकी एक बड़ी वजह यह है कि खेल के दौरान मैदान पर बहुत ज्यादा लोग आ जाते हैं. उन्होंने ध्यान दिलाया कि रिजर्व खिलाड़ी और सपॉर्टिंग स्टाफ मैदान पर कुछ ज्यादा ही आते हैं, जिससे खेल रुकता है. यहां तक छोटी-छोटी चीजों के लिए भी वे मैदान पर आ धमकते हैं, जैसे ड्रिंक्स लेकर ही आ गए.

इस पूर्व बल्लेबाज ने कहा, ‘अकसर देखा गया है कि रिजर्व खिलाड़ी बेवजह भी हाथों में पानी की बोतलें लेकर आ धमकते हैं या फिर बाउंड्री पर खड़े फील्डर को पानी पिलाते हैं. इससे होता है कि मैदान पर 11 फील्डरों से ज्यादा की संख्या हो जाती है और यह बॉलिंग के दौरान भी देखने को मिलता है.’

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गावस्कर ने कहा, ‘यह स्ट्रेटेजिक टाइम के दौरान भी बहुत ज्यादा होता है, अकसर यह दिखता है कि करीब आधा दर्जन लोग वहां पहुंच जाते हैं, यहां तक वह बल्लेबाज भी आ धमकता है, जो बाद में बैटिंग के लिए आने वाला है. यह इस आजादी को बहुत दूर तक ले जा रहा है. रिजर्व खिलाड़ियों से सिर्फ दो और कोचिंग स्टाफ से भी दो सदस्य ही मैदान पर आने चाहिए.’ उन्होंने जोर देकर कहा कि खेल की गरिमा और उसके सम्मान को देखते हुए इस नियम को सख्ती से लाने की जरूरत है.