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अंतिम क्षणों में डेविड मिलर की चूक से दिल्ली हार गई लेकिन उनका इरादा गलत नहीं था: सुनील गावस्कर
आखिरी ओवर की 5वीं गेंद पर सिंगल नहीं दौड़ने से दिल्ली की टीम को 1 रन से हार का सामना करना पड़ा. इसे याद करते हुए सुनील गावस्कर ने रवि शास्त्री द्वारा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इससे उलट लिए गए फैसले की याद दिलाई.
बुधवार को गुजरात के खिलाफ खेले गए दिल्ली कैपिटल्स के मैच में दिल्ली की टीम 1 रन के मामूली अंतर से हार गई. वह मैच में मुश्किल स्थिति में फंसकर जीत के मुहाने तक आई थी. लेकिन डेविड मिलर ने तब सिंगल दौड़ने से मना कर दिया, जब अंतिम ओवर की 5वीं गेंद पर स्कोर बराबर करने का मौका आया था. इसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा ने मैच की आखिरी बॉल को उनसे मिस करवाकर गुजरात टाइटन्स की झोली में यह मैच डाल दिया.
इस हार के बाद मिलर को भले मैच का मुजरिम कहा जा रहा है. लेकिन यह मिलर ही थे, जिन्होंने 20 बॉल में 41 रन ठोककर मैच को यहां तक पहुंचाया था. भारत के महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने कहा कि उस एक रन को छोड़ने के चलते आप उनकी मंशा में कमी नहीं निकाल सकते.
जीत के लिए 211 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली को दो गेंद में दो रन की जरूरत थी. मिलर मैच की आखिरी गेंद पर चूके लेकिन एक रन के लिए दौड़े हालांकि जोस बटलर के थ्रो पर कुलदीप यादव रन आउट हो गए. गावस्कर ने ‘जियो हाटस्टार’ से कहा, ‘डेविड मिलर बहुत अच्छा खेल रहा था और उसे खुद पर भरोसा था कि वह मैच फिनिश करेगा. उसकी मंशा में कमी नहीं निकाल सकते. प्रसिद्ध कृष्णा ने एक शानदार धीमा बाउंसर डाला जिसे वह खेल नहीं सका. दबाव के हालात में ऐसा हो जाता है.’
क्रिकेटर से कॉमेंटेटर बने गावस्कर ने कहा कि दबाव के हालात में मैच की स्थिति को लेकर चौकस रहना काफी अहम है, जो भारत के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1986 में टाई रहे मैच में दिखाई थी. चेन्नई में उस मैच में भारत 348 रन के लक्ष्य का पीछा कर रहा था. शास्त्री ने नाबाद 48 रन बनाए और सही समय पर एक रन लेकर भारत को 347 रन तक पहुंचाया, जबकि आखिरी गेंद पर मनिंदर सिंह आउट हो गए. वह मैच ड्रॉ रहा.
गावस्कर ने कहा, ‘इसी समय पर मैच के हालात को लेकर जागरूक रहना जरूरी है. मुझे इससे रवि शास्त्री का वह एक रन याद आता है जो 1986 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसने सही समय पर लेकर स्कोर बराबर कर दिया था.’
इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन ने अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद खान की तारीफ की जिन्होंने गुजरात के लिए 4 ओवर में 17 रन देकर 3 विकेट लिए. उन्होंने कहा, ‘राशिद खान ने जबर्दस्त गेंदबाजी की. लेकिन एक ईकाई के रूप में गुजरात की गेंदबाजी उतनी अच्छी नहीं थी लेकिन खेल में ऐसा होता है.’
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