सुनील गावस्कर को उम्मीद- T20 वर्ल्ड कप में भारत से मैच के बॉयकॉट पर यू-टर्न लेगा पाकिस्तान, अगर नहीं तो सख्त कार्रवाई करे ICC

सुनील गावस्कर ने ICC को सलाह दी है कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच में नहीं उतरता है तो उसे उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होगी.

सुनील गावस्कर @x.com

भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर (Sunil Gavaskar) को उम्मीद है कि पाकिस्तान इस पर ‘यू टर्न’ लेगा. साथ ही उन्होंने कहा कि भारत के खिलाफ 15 फरवरी को टी20 वर्ल्ड कप के मैच का बहिष्कार करने पर ICC को उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए.

पाकिस्तान सरकार ने फैसला किया है कि उसकी टीम कोलंबो में भारत के खिलाफ यह मैच नहीं खेलेगी और इसका कोई आधिकारिक कारण भी नहीं दिया. ऐसा माना जा रहा है कि बांग्लादेश के साथ एकजुटता दिखाने के लिए यह कदम उठाया गया है.

बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया गया है, जिसने सुरक्षा कारणों से भारत में खेलने से इनकार किया था. गावस्कर ने ‘इंडिया टुडे’ से कहा, ‘मुझे लगता है कि अगले 4 या 5 दिन में दुनिया भर से प्रतिक्रिया आने लगेगी तो संभव है कि पाकिस्तान अपना फैसला बदल ले.’

टूर्नामेंट सात फरवरी से शुरू होगा और पाकिस्तान को सारे मैच श्रीलंका में खेलने हैं. गावस्कर ने कहा, ‘इसमें क्या नया है. हम सभी को पता है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर रिटायर होते हैं. चार दिन बाद फैसला बदलकर कहते हैं कि हमारे प्रशंसकों ने और खेलने के लिए कहा है.’

उन्होंने कहा, ‘पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने मिसाल कायम की है. वे संन्यास का फैसला बदलते रहते हैं लिहाजा 15 फरवरी से पहले ऐसा कुछ हो सकता है.’ गावस्कर और हरभजन सिंह दोनों ने कहा कि अगर आईसीसी पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करती है तो यह सही होगा.

उन्होंने कहा, ‘पाकिस्तान के पास भारत के खिलाफ बड़े मैच से पीछे हटने का कोई कारण नहीं है. अनुबंध का उल्लंघन करने का कारण नहीं बता पाने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए.’

हरभजन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, ‘पहले उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी लेकिन बांग्लादेश के मसले के बाद वे इसमें कूद पड़े. इस फैसले का असर आईसीसी पर पड़ सकता है लिहाजा आईसीसी को कानूनी कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है. इससे पूरे टूर्नामेंट पर असर पड़ सकता है.’

(एजेंसी से)

