IND vs NZ 1st ODI: ईशान किशन की मजाकिया हरकत पर भड़के सुनील गावस्कर, विकेटकीपर को सुनाई खरी-खोटी

भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी के हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है. भारत ने टॉस जीतकर शुभमन गिल के पहले दोहरे शतक की बदौलत 8 विकेट पर 349 रन का स्कोर बनाया. न्यूजीलैंड जब इस लक्ष्य का पीछा कर रही थी तो 16वें ओवर में भारतीय विकेटकीपर ईशान किशन मजाकिया हरकत कर बैठे, जिसपर पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने उन्हें जमकर खरी-खोटी सुनाई है.

किशन ने न्यूजीलैंड की पारी के दौरान कुछ मजाक करने का फैसला किया. कुलदीप यादव भारतीय पारी का 16वां ओवर डाल रहे थे और इसी ओवर में ईशान ने स्टंप्स के ऊपर से गिल्लियां गिरा दी. ओवर की चौथी गेंद पर, ईशान किशन की अपील पर डेवोन कॉनवे ने कुलदीप यादव की गेंद को डिफेंस खेला. स्टंप्स के ऊपर से गिल्लियां गिरने के बाद थर्ड अंपायर ने हिट विकेट चेक करने का फैसला किया.

रिप्ले में साफ दिख रहा था कि कॉनवे का स्टंप्स के साथ कोई संपर्क नहीं हुआ था. इशान किशन थे जिन्होंने मैदान पर कुछ करने का फैसला किया और उन्होंने बेल्स को हटा दिया. स्क्रीन पर रिप्ले दिखाए जाने के बाद युवा विकेटकीपर ईशान मुस्कुराते हुए नजर आ रहे थे.

ईशान की मजाकिया हरकतों से कमेंटेटर भड़क उठे और सुनील गावस्कर ने विकेटकीपर की इस हरकत के लिए उन्हें जमकर लताड़ा. गावस्कर ने कहा कि उसने जो किया वह क्रिकेट नहीं था. मुरली कार्तिक ने भी कहा कि ईशान को मनोरंजन के लिए अपील नहीं करनी चाहिए थी.

ईशान की हरकत पर न तो भारतीय और न ही न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों ने कोई रिएक्शन दिया और कुलदीप ने अपना ओवर पूरा किया. लाथम ने स्ट्राइक बरकरार रखने के लिए अंतिम गेंद पर एक रन लिया. दिलचस्प बात यह है कि टॉम लैथम ने भी भारत की पारी के दौरान ऐसा ही किया था और हार्दिक पांड्या को तीसरे अंपायर ने आश्चर्यजनक रूप से आउट करार दिया गया था.