By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
अक्षर पटेल को लेकर सुनील गावस्कर ने दिया बड़ा बयान, बड़े-बड़े खिलाड़ियों को नहीं मिलता यह सम्मान
टीम इंडिया के युवा ऑलराउंडर अक्षर पटेल गुरुवार को सेमीफाइनल में वानखेड़े के मैदान पर फील्डिंग में हर बाजी जीतते दिखाई दिए. उन्होंने अपनी बॉलिंग से भी एक इंग्लिश बल्लेबाज का शिकार किया.
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में भारत ने एकजुट होकर परफॉर्मेंस किया और इंग्लैंड को 7 रनों से हराकर फाइनल में एंट्री कर ली. इस हाई स्कोरिंग मैच में दोनों टीमों ने कुल 499 रन बनाए थे, जहां भारत ने पहले बैटिंग करते इंग्लैंड को 254 रनों का लक्ष्य दिया था. दोनों टीमों के बॉलर्स यहां कड़ा संघर्ष करते दिखाई दिए थे. इस बीच मैच में भारत की फील्डिंग ने अहम अंतर पैदा किया, जिसके अक्षर पटेल साबित हुए उन्होंने इस मैच में दो कैच लपके, जबकि एक मौके पर उन्होंने एक कैच को वक्त रहते नियंत्रित कर शिवम दुबे के पास उछाल दिया. उस कैच को लपकने में अक्षर पटेल का नाम भले नहीं लिखा हो लेकिन यह कैच 100 फीसदी उनका ही बनाया हुआ कैच था. अब अक्षर की तारीफ में भारत के महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने कहा कि वह भारत के महानत क्रिकेटरों में शामिल होने की राह पर हैं.
भारत के इस पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर (Sunil Gavaskar) का मानना है कि अक्षर पटेल क्रिकेट के हर विभाग में अपने शानदार कौशल और क्रिकेट की बहुत अच्छी समझ रखने के कारण भारत के महानतम खिलाड़ियों में से एक बनने की राह पर हैं. इसकी एक बानगी इंग्लैंड के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में देखने को मिली, जिसमें उन्होंने अपनी शानदार फील्डिंग से प्रभावित किया.
अक्षर पटेल ने भारत की फील्डिंग के दौरान दो अलग-अलग मौकों पर खेल के महत्वपूर्ण चरणों में खतरनाक हैरी ब्रूक और फिर विल जैक्स को आउट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.
इंग्लैंड की पारी के दौरान पॉवरप्ले में अक्षर पटेल जब कवर पॉजीशन मे थे, तब हैरी ब्रूक ने जसप्रीत बुमराह की गेंद पर एक शॉट हवा में खेल दिया. इस दौरन अक्षर को पीछे की ओ घूमकर 24 मीटर दौड़ लगाने के बाद शानदार कैच लेकर ब्रूक को पवेलियन भेजा. इसके बाद अर्शदीप सिंह की वाइड फुल टॉस गेंद को जैक्स ने डीप पॉइंट की ओर खेला. अक्षर ने अपनी बाईं ओर दौड़कर गेंद को लपका लेकिन सीमा रेखा पर संतुलन नहीं बना पाने के कारण उन्होंने उसे शिवम दुबे की तरफ उछाल दिया.
गावस्कर ने स्टार स्पोर्ट्स पर कहा, ‘अक्षर ने ब्रूक का जो कैच लिया वह हैरतअंगेज था. ब्रूक मैच का रुख बदल सकते हैं और उनका विकेट हासिल करने का हर मौका भुनाना चाहिए. अक्षर ने वही किया. वह 24 मीटर दौड़े, गेंद पर नजर रखी, खुद पर नियंत्रण बनाए रखा और कैच लपक लिया. अविश्वसनीय.’
उन्होंने कहा, ‘विल जैक्स को आउट करने में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई. (जैकब) बेथेल और जैक्स की साझेदारी मैच को इंग्लैंड के पक्ष में कर रही थी. लेकिन अक्षर अपनी बाईं ओर दौड़े. गेंद पकड़ी और चतुराई दिखाकर उसे शिवम दुबे के पास पहुंचा दिया. इससे उनकी क्रिकेट की समझ और अच्छी सूझबूझ का पता चलता है.’
गावस्कर ने कहा, ‘टॉप लेवल पर आपकी सूझबूझ और जज्बा ही महान खिलाड़ियों को अन्य खिलाड़ियों से अलग करता है. अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी के दम पर अक्षर भारत के महान खिलाड़ियों में से एक बनने जा रहे हैं.’ गावस्कर ने कहा कि रवींद्र जडेजा के टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद अक्षर ने उनकी जगह को अच्छी तरह से भर दिया है.
इस पूर्व सलामी बल्लेबाज ने कहा, ‘उनसे पहले हमारे पास रवींद्र जडेजा थे और अक्षर उनकी कमी को बखूबी पूरा कर रहे हैं. उनकी गेंदबाजी में थोड़ा और निखार की जरूरत है. अनुभव के साथ यह आ जाएगा. उनकी लाइन, लेंथ और गति में निरंतर सुधार हो रहा है.’
(एजेंसी इनपुट्स के साथ)
T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.india.com/hindi-news/icc-mens-t20-world-cup-2026/
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें