IND vs NZ- विराट कोहली का कभी हार नहीं मानने वाला जज्बा बनाता है उन्हें खास, टीम के युवा खिलाड़ी भी उनसे लें सीख: सुनील गावस्कर

न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में विराट कोहली परिस्थितियों के लिहाज से खेलते नजर आए लेकिन उन्हें टीम के अन्य प्रमुख बल्लेबाजों से बिल्कुल भी साथ नहीं मिला, जिसके चलते भारत यह मैच और सीरीज हार गया. इसके बाद सुनील गावस्कर ने युवाओं को कोहली से सीख लेने की दी सलाह...

इंदौर वनडे में भारतीय टीम 338 रनों के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने उतरी थी. यहां भारत की शुरुआत खराब रही और विराट को छोड़कर उसके अन्य 4 प्रमुख बल्लेबाज आउट होते चले गए. रोहित शर्मा (11), शुभमन गिल (23), श्रेयस अय्यर (3) और केएल राहुल (1) जैसे खिलाड़ी जल्दी अपना विकेट गंवा बैठे. ऐसे में एक छोर पर कोहली के टिकने के बावजूद भारत को जीत नहीं मिली और उसे 41 रनों से हार का सामना करना पड़ा. भारत को इस रनचेज में पुछल्ले बल्लेबाज नीतीश रेड्डी (53) और हर्षित राणा (52) के बल्ले से ही सहयोग मिल पाया, जिसकी बदौलत भारत 296 रनों तक पहुंच पाया. पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर का मानना है कि टीम के बल्लेबाजों को मुश्किल लक्ष्य का पीछा करते समय पारी को सही ढंग से आगे बढ़ाने के लिए विराट कोहली से सीख लेनी चाहिए.

उन्होंने यह भी माना कि भारत को अच्छी शुरुआत नहीं मिलने के कारण भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में हार का सामना करना पड़ा. न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की यह उसके घरेलू मैदान पर पहली बार वन डे सीरीज में हार है. भारत के प्रमुख बल्लेबाजों में केवल कोहली ही अच्छा प्रदर्शन कर पाए. उन्होंने 108 गेंद पर 124 रन बनाए.

गावस्कर ने जिओस्टार के एक कार्यक्रम में कहा, ‘विराट कोहली को पूरा सहयोग नहीं मिलने के कारण भारत के लिए चीजें मुश्किल हो गई. कोहली को बहुत कम सहयोग मिला. इस सीरीज में भारत के लिए असली समस्या अच्छी शुरुआत न कर पाना रही है. कहा भी जाता है कि अच्छी शुरुआत का मतलब आधा काम हो गया.’

उन्होंने बताया, ‘भारत की शुरुआत कभी अच्छी नहीं रही और यही उसकी हार के मुख्य कारणों में से एक है कि वह बड़े स्कोर का पीछा करने में सक्षम नहीं था.’ भारत के आधे बल्लेबाज 159 रन तक पवेलियन लौट गए थे, जिससे टीम की जीत की संभावना को गंभीर झटका लगा था.

गावस्कर ने कहा, ‘जब आप केएल राहुल जैसे शानदार फॉर्म में चल रहे खिलाड़ी को खो देते हैं और आपके पास नीतीश कुमार रेड्डी हैं, जिन्होंने 53 रन की इस पारी से पहले अपनी क्षमता का सही प्रदर्शन नहीं किया था. फिर हर्षित राणा हैं, जिनसे आप कभी भी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो सकते कि वह कैसा प्रदर्शन करेंगे तो लक्ष्य तक पहुंचना बड़ी चुनौती बन जाती है. भारत को ठीक इसी स्थिति का सामना करना पड़ा.’

इस पूर्व बल्लेबाज ने आखिर तक प्रयास करने के लिए कोहली की प्रशंसा की और दूसरों से उनकी मानसिकता और निरंतरता का अनुकरण करने को कहा. उन्होंने कहा, ‘उनकी विशेषता यह है कि वे किसी छवि से बंधे नहीं हैं. कई बल्लेबाज और गेंदबाज यह सोचते हैं कि लोग उनके बारे में कैसा सोचते हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें अपनी क्षमता पर खरा उतरना होगा. विराट ऐसे नहीं हैं.

गावस्कर ने कहा, ‘वह (कोहली) अपने काम के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं और वह काम है रन बनाना. कभी-कभी इसका मतलब होता है संभलकर खेलना और फिर खुलकर खेलना. कभी-कभी इसका मतलब जल्दी आक्रामक अंदाज अपनाना या फिर परिस्थितियों के अनुसार स्ट्राइक रोटेट करना होता है. कोहली इस बारे में नहीं सोचते कि उनसे किस तरह से खेलने की उम्मीद की जाती है.’

उन्होंने कहा, ‘उनका स्वभाव ही सबसे अहम है. वह यह नहीं सोचते कि ‘मुझसे छक्का मारने की उम्मीद की जाती है.’ वह परिस्थिति के अनुसार खेलते हैं. वह कभी हार नहीं मानते. उन्होंने आखिर तक प्रयास किया. युवाओं को उनसे यही सबक लेना चाहिए कि वे किसी तरह की छवि में बंधकर नहीं रहें और परिस्थिति के अनुसार खेलें. ऐसा करने पर आप अधिक सफल और निरंतर अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी बन जाओगे.’

