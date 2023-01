IPL 2023: पंजाब किंग्स ने लीग से पहले लिया बड़ा फैसला, इस दिग्गज को बनाया स्पिन बॉलिंग कोच

IPL 2023: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 2023 सीजन से पहले पंजाब किंग्स ने पूर्व स्पिनर सुनील जोशी (Sunil Joshi) को स्पिन गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है. फ्रेंचाइजी ने अपने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी. जोशी हाल ही में भारत के वरिष्ठ पुरुषों की चयन समिति के सदस्य थे, जहां वे शुरू में मार्च 2020 में अध्यक्ष थे, इससे पहले चेतन शर्मा ने उन्हें पांच सदस्यीय पैनल में जगह दी थी. वह जनवरी 2023 में बीसीसीआई द्वारा एक नया पैनल नियुक्त किए जाने तक समिति में थे.

पंजाब किंग्स ने कहा, ” हम यह घोषणा करते हुए उत्साहित हैं कि पूर्व भारतीय स्पिनर सुनील जोशी को पंजाब किंग्स के स्पिन गेंदबाजी कोच के रूप में नियुक्त किया गया है.” जोशी ने 1996 से 2001 तक 15 टेस्ट और 69 वनडे मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें क्रमश: 41 और 69 विकेट लिए. वह आईपीएल 2008 और 2009 सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) के लिए भी खेल चुके हैं.

जोशी ने एक कोच के रूप में, रणजी ट्रॉफी में हैदराबाद, जम्मू और कश्मीर और असम की सीनियर टीमों को कोचिंग दी है. उन्होंने पहले ओमान, बांग्लादेश और संयुक्त राज्य अमेरिका की टीमों के स्पिन-गेंदबाजी कोच के रूप में भी काम किया था.

इससे पहले, नवंबर 2022 में पंजाब ने भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर को अपना बल्लेबाजी कोच और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज चार्ल लैंगवेल्ट को गेंदबाजी कोच बनाया था। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर-बल्लेबाज ब्रैड हैडिन को सहायक कोच के रूप में भी नियुक्त किया.