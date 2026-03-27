Sunrisers Hyderabad IPL 2026 Schedule: डिफेंडिंग चैम्पियन RCB के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेगी सनराइजर्स हैदराबाद, यहां देखें पूरा शेड्यूल
IPL 2026 के लिए सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) का पूरा शेड्यूल सामने आ गया है. गुरुवार की शाम को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इस लीग के दूसरे चरण का शेड्यूल जारी कर दिया था. इससे पहले उसने शुरुआती 20 मैचों का ही शेड्यूल जारी किया था. अब लीग चरण के सभी 70 मैचों का शेड्यूल सामने आने से सभी टीमों के लीग स्टेज के मैचों की स्थिति साफ हो गई है.
सनराइजर्स की टीम भी लीग के नियम के मुताबिक 7 मैच अपने घरेलू मैदान पर खेलेगी, जबकि शेष 7 लीग मैच उसे विरोधी टीमों के घर यानी अवे मैदानों पर खेलने हैं. सनराइजर्स को इस सीजन की शुरुआत लीग के पहले मैच से ही करनी है, जब वह डिफेंडिंग चैम्पियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ उसके घर पर भिड़ने उतरेगी.
सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) मैच शेड्यूल 2026
|क्रम
संख्या
|तारीख
|मैच
|स्थान
|समय
|1
|28 मार्च
|रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु vs सनराइजर्स हैदराबाद
|बेंगलुरु
|7:30 PM
|2
|2 अप्रैल
|कोलकाता नाइट राइडर्स vs सनराइजर्स हैदराबाद
|कोलकाता
|7:30 PM
|3
|5 अप्रैल
|सनराइजर्स हैदराबाद vs लखनऊ सुपर जायंट्स
|हैदराबाद
|3:30 PM
|4
|11 अप्रैल
|पंजाब किंग्स vs सनराइजर्स हैदराबाद
|मुल्लांपुर
|3:30 PM
|5
|13 अप्रैल
|सनराइजर्स हैदराबाद vs राजस्थान रॉयल्स
|हैदराबाद
|7:30 PM
|6
|18 अप्रैल
|सनराइजर्स हैदराबाद vs चेन्नई सुपर किंग्स
|हैदराबाद
|7:30 PM
|7
|21 अप्रैल
|सनराइजर्स हैदराबाद vs दिल्ली कैपिटल्स
|हैदराबाद
|7:30 PM
|8
|25 अप्रैल
|राजस्थान रॉयल्स vs सनराइजर्स हैदराबाद
|जयपुर
|7:30 PM
|9
|29 अप्रैल
|मुंबई इंडियंस vs सनराइजर्स हैदराबाद
|मुंबई
|7:30 PM
|10
|2 मई
|सनराइजर्स हैदराबाद vs कोलकाता नाइट राइडर्स
|हैदराबाद
|7:30 PM
|11
|6 मई
|सनराइजर्स हैदराबाद vs पंजाब किंग्स
|हैदराबाद
|7:30 PM
|12
|12 मई
|गुजरात टाइटंस vs सनराइजर्स हैदराबाद
|अहमदाबाद
|7:30 PM
|13
|18 मई
|चेन्नई सुपर किंग्स vs सनराइजर्स हैदराबाद
|चेन्नई
|7:30 PM
|14
|22 मई
|सनराइजर्स हैदराबाद vs रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|हैदराबाद
|7:30 PM
सनराइजर्स हैदराबाद की टीम
पैट कमिंस (C), ईशान किशन (कार्यवाहक कप्तान), अनिकेत वर्मा, समारन रविचंद्रन, सलिल अरोरा, हेनरिक क्लासेन, ट्रेविस हेड, हर्षल पटेल, कामेंदु मेंडिस, हर्ष दुबे, ब्राइडन कार्से, शिवांग कुमार, क्रेंस फुलेटरा, लाइम लिविंगस्टोन, डेविड पायने, अभिषेक शर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, जीशान अंसारी, जयदेव उनादकट, ईशान मलिंगा, शाकिब हसन, ओंकार तरमाले, अमित कुमार, प्रफुल हिंगे, शिवम मावी.
