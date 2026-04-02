Hindi Cricket Hindi

Sunrisers Vs Knight Riders Ipl 2026 Kkr Vs Srh Match 6 Preview Pitch Report Playing 11 Kolkata Weather Today

Sunrisers vs Knight Riders Pitch Report: सनराइजर्स हैदराबाद बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स में कौन किस पर भारी? जानिए पिच-मौसम और संभावित प्लेइंग 11

SRH vs KKR Pitch Report Playing 11 Prediction (आईपीएल 2026 सनराइजर्स हैदराबाद बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स पिच रिपोर्ट): IPL 2026 में आज सनराइजर्स हैदराबाद बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स में किसका पलड़ा भारी होगा? जानिए पिच रिपोर्ट, मौसम से लेकर सबकुछ.

Sunrisers vs Knight Riders: IPL 2026 के छठे मुकाबले में आज यानी गुरुवार (2 अप्रैल 2026) को क्रिकेट प्रेमियों को एक हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है. कोलकाता के ऐतिहासिक मैदान ईडन गार्डन्स में अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और ईशान किशन के नेतृत्व वाली सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच भिड़ंत होगी.

यह मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए अपनी साख बचाने की लड़ाई जैसा है, क्योंकि दोनों ने ही इस सीजन की शुरुआत हार के साथ की है. सीजन के पहले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पटखनी दी थी, वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स को मुंबई इंडियंस ने 6 विकेट से करारी शिकस्त दी थी. अब दोनों ही टीमें अपनी पहली जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान पर उतरेंगी.

पुराने रिकॉर्ड और आमने-सामने की जंग

अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें, तो कोलकाता नाइट राइडर्स का पलड़ा सनराइजर्स हैदराबाद पर काफी भारी नजर आता है. अब तक आईपीएल के इतिहास में ये दोनों टीमें 30 बार एक-दूसरे के सामने आई हैं, जिनमें से KKR ने 20 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि हैदराबाद केवल 10 बार ही सफल हो पाई है.

सबसे एकतरफा रिकॉर्ड्स में से एक

आईपीएल में यह किसी एक टीम के खिलाफ सबसे एकतरफा रिकॉर्ड्स में से एक है. हालिया फॉर्म की बात करें तो पिछले 5 मुकाबलों में भी कोलकाता ने 4 बार हैदराबाद को धूल चटाई है. साल 2024 तो कोलकाता के लिए स्वर्णिम रहा था, जब उन्होंने लीग स्टेज, क्वालिफायर और फाइनल यानी तीनों ही मुकाबलों में हैदराबाद को हराया था.

2024 का वो फाइनल

विशेष रूप से ईडन गार्डन्स के मैदान पर कोलकाता का दबदबा जगजाहिर है. यहां खेले गए 11 मैचों में से 8 बार कोलकाता विजयी रही है. फैंस को आज भी 2024 का वो फाइनल याद है जब कोलकाता के गेंदबाजों ने हैदराबाद को महज 113 रनों पर समेट दिया था और सिर्फ 10.3 ओवरों में लक्ष्य हासिल कर लिया था. हालांकि, हैदराबाद ने 2025 में कोलकाता के खिलाफ 278 रनों का विशाल स्कोर खड़ा करके अपना बदला जरूर लिया था, जो इस प्रतिद्वंद्विता का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है.

पिच का मिजाज

ईडन गार्डन्स की पिच हमेशा से ही बल्लेबाजों की मददगार रही है और इस बार भी यहां रनों की बारिश होने की पूरी संभावना है. यह एक हाई-स्कोरिंग वेन्यू है, जहां कोई भी लक्ष्य सुरक्षित नहीं माना जा सकता. टॉस जीतने वाली टीम यहां पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगी ताकि ओस का फायदा उठाया जा सके और लक्ष्य का पीछा करना आसान हो.

Add India.com as a Preferred Source

पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को अगर मैच में बने रहना है, तो उन्हें कम से कम 230 रनों का आंकड़ा पार करना होगा. दिलचस्प बात यह है कि यह मैच उसी पिच पर खेला जा सकता है जहां टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सेमीफाइनल हुआ था, जिसमें फिन एलेन ने महज 33 गेंदों में तूफानी शतक जड़ा था.

कोलकाता मौसम का हाल

मौसम की बात करें तो कोलकाता में गुरुवार की शाम सुहावनी रहने की उम्मीद है. आसमान साफ रहेगा और बारिश का कोई खतरा नहीं है. हालांकि, उमस 80% के करीब रह सकती है, जो खिलाड़ियों के लिए थोड़ी चुनौती पेश करेगी. तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है.

संभावित प्लेइंग इलेवन

कोलकाता नाइट राइडर्स- अजिंक्य रहाणे (C), फिन एलन, ग्रीन, अंगकृष रघुवंशी (wk), रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, सुनील नरेन, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती, कार्तिक त्यागी, मुजरबानी.

सनराइजर्स हैदराबाद- हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (C), नीतीश कुमार रेड्डी, क्लासेन, सलिल अरोड़ा, अनिकेत वर्मा, हर्ष दुबे, डेविड पेन, ईशान मलिंगा, जयदेव उनादकट.

कहां देख सकते हैं ये मैच?

क्रिकेट प्रेमी इस रोमांचक मैच का आनंद टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के माध्यम से ले सकते हैं. वहीं जो लोग मोबाइल या लैपटॉप पर मैच देखना चाहते हैं, वे जियोहॉटस्टार पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग का लुत्फ उठा सकते हैं.