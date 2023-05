अंबाती रायुडू के IPL से संन्यास लेने पर सुरेश रैना का दिल जीत लेने वाला पोस्ट वायरल, पढ़िए CSK के पूर्व बल्लेबाज ने क्या लिखा

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के अनुभवी बल्लेबाजी अंबाती रायुडू (Ambati Rayudu) ने आईपीएल से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है. रायुडू अब गुजरात टाइटन्स (GT) के खिलाफ अहमदाबाद में खेले जाने वाले आईपीएल 2023 फाइनल मैच के बाद आईपीएल को अलविदा कह देंगे. वह अपने 14 साल के करियर में अब तक चेन्नई सुपर किंग्स के अलावा मुंबई इंडियंस के लिए भी खेल चुके हैं. उन्होंने मुंबई के साथ आईपीएल खिताब भी जीते हैं. रायुडू के आईपीएल से संन्यास लेने पर सुरेश रैना (Suresh Raina) का रिएक्शन सामने आया है.

रैना ने आईपीएल 2018 से 2021 तक चेन्नई सुपर किंग्स में रायुडू के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया है. रैना ने ट्विटर पर लिखा, ” हैप्पी रिटायरमेंट अंबाती रायुडू भाई. आपके साथ मैदान साझा करना और मैदान के अंदर और बाहर आप को जानना एक सम्मान की बात है. खेल में आपके अपार योगदान ने एक अमिट छाप छोड़ी है जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकेगा. भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं.”

रायुडू ने रविवार को ट्विटर के जरिए संन्यास का ऐलान किया. उन्होंने लिखा, ” दो शानदार टीम, मुंबई इंडियंस और सीएसके. 204 मैच, 14 सीजन, 11 प्लेऑफ, 8 फाइनल, पांच ट्रॉफी, आज छठीं की उम्मीद है. ये एक शानदार सफर रहा है. मैंने फैसला किया है कि आज का फाइनल मैच मेरा आखिरी आईपीएल मैच होगा. मुझे इस महान टूर्नामेंट में खेलने में बहुत मजा आया. आप सभी का शुक्रिया. इस बार कोई यूटर्न नहीं.”