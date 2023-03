MS Dhoni के रिटायरमेंट पर रैना का बड़ा बयान- अगले साल फिर आईपीएल खेल सकते हैं CSK के कप्तान

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का अगला सीजन कई भारतीय फैंस के लिए बेहद खास होने वाला है क्योंकि माना जा रहा है ये पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) का आखिरी आईपीएल सीजन होगा. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स से संन्यास ले चुके धोनी आईपीएल 2023 के बाद पेशेवर क्रिकेट को भी अलविदा कह देंगे.

हालांकि धोनी के संन्यास को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है लेकिन आईपीएल फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स के इस कप्तान ने चेपॉक के मैदान पर अपना आखिरी मैच खेलने की इच्छा जताई थी जो इस साल पूरी हो सकती है. दरअसल कोविड मामलों की वजह से आईपीएल टूर्नामेंट के पिछले सीजन यूएई में आयोजित किए गए थे और 2023 में आईपीएल भारत लौटेगा.

समीकरण चाहे जो भी कहते हों लेकिन धोनी की कप्तानी में लंबे समय तक खेलेने वाले पूर्व भारतीय क्रिकेट सुरेश रैना (Suresh Raina) का मानना है कि ये दिग्गज अभी संन्यास नहीं लेगा और अगले आईपीएल सीजन में भी खेलता नजर आ सकता है.