भारत के आक्रामक बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) को बुधवार को आईसीसी टी20 अंतरराष्ट्रीय प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड मिला है. भारतीय क्रिकेटर ने लगातार दूसरी बार ये खिताब अपने नाम किया है. भारतीय बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव ने 2023 में खेले 18 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 48.86 की औसत और 155.95 की स्ट्राइक रेट से 733 रन बनाए.

सूर्यकुमार फिलहाल जर्मनी में हुई कमर की सर्जरी से उबर रहे है. उम्मीद है वो मार्च में मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल में वापसी करेंगे.

आईसीसी की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया, “भारत के मध्य क्रम की रीढ़ ने पूरे साल कई मैचों में अहम भूमिका अदा की. यह लगातार दूसरा साल है जब भारत के बल्लेबाज ने यह पुरस्कार जीता है. वेस्टइंडीज के खिलाफ 83 (44) की पारी से पहले, वो लगातार 20 से 40 के बीच स्कोर बनाते रहे. उन्होंने फ्लोरिडा में वेस्टइंडीज के खिलाफ 61 (45) की पारी के साथ सीरीज समाप्त की. कप्तानी के बोझ के बावजूद यादव ने साल के अंत में एक युवा टीम की कमान संभाली.”

Presenting the ICC Men’s T20I Cricketer of the Year 2023

Congratulations Surya Kumar Yadav #TeamIndia | @surya_14kumar pic.twitter.com/7RuXwQu7Am

— BCCI (@BCCI) January 24, 2024