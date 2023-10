World Cup 2023: नेट सेशन में सूर्यकुमार यादव ने की बेखौफ बल्लेबाजी, तेज गेंदबाजों के खिलाफ मुश्किल में दिखे ईशान किशन

चेन्नई, छह अक्टूबर | भारतीय बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रविवार को खेले जाने वाले वनडे विश्व कप मैच से पहले दो अलग-अलग सेशन में बल्लेबाजी का अभ्यास किया और इस दौरान उन्होंने टी20 अंदाज में बेखौफ बल्लेबाजी की. भारतीय कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) इस दौरान नेट अभ्यास कर रहे खिलाड़ियों पर करीब से नजर रखे हुए थे. वह मैदान में श्रेयस अय्यर के साथ 10 मिनट तब बात करते दिखे. रोहित अय्यर को पुल और हुक शॉट को सही से खेलने के बारे में बता रहे थे.

सूर्यकुमार ने नेट सेशन में अपने टी20 फॉर्मेट के शॉट पर ध्यान दिया. वह कलाई की मदद से स्क्वायर ऑफ द विकेट शॉट लगाने के साथ बायें हाथ के थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट नुवान सेनेविरत्ने की गेंदों पर ‘सुपला’ शॉट भी खेलते दिखे. वह एक नेट पर अपना सेशन पूरा करने के बाद दूसरे नेट पर अभ्यास करने लगे.

नेट सेशन में ईशान किशन (Ishan Kishan) हालांकि जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) के खिलाफ संघर्ष करते दिख रहे थे. शुभमन गिल के बीमार होने के बाद ईशान को भारतीय टीम में मौका मिल सकता है. विराट कोहली (Virat Kohli) के अलावा भारत के अन्य बल्लेबाजों को भी बुमराह, मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) और मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) की गेंदों का सामना करने में परेशानी हो रही थी.

भारत के खिलाफ रविवार को खेले जाने वाले विश्व कप के शुरुआती मैच में ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी चिंता स्पिन गेंदबाजों से निपटने की है. इस मैच में बायें हाथ के कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) और रविंद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) का खेलना लगभग तय है. इस खतरे से निपटने के लिए टीम ने शुक्रवार को नेट सेशन के दौरान वैरिएशन की स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ अपने कौशल को सुधारने पर ध्यान दिया.

अनुभवी सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर (David Warner) ने बाएं हाथ की उंगली और कलाई के स्पिनरों के खिलाफ अभ्यास सेशन की शुरुआत की. वार्नर ने इस दौरान कुछ रचनात्मक शॉट खेलने की कोशिश की लेकिन वह संघर्ष करते दिखे और एक मौके पर आउट भी हुए.

वार्नर के अलावा मिशेल मार्श (Mitchell Marsh) ने भी बाएं हाथ के स्पिनरों के खिलाफ अपना हाथ आजमाया, और वह भी उनसे निपटने में संघर्ष करते दिखे.

No wrist worries for @stevesmith49 at #CWC23 after battling with the injury through this year’s Ashes tour pic.twitter.com/UqrIsXb3de

— cricket.com.au (@cricketcomau) October 7, 2023