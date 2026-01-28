  • Hindi
फॉर्म में लौटे सूर्यकुमार यादव ने ICC वनडे रैंकिंग में लगाई 5 पायदान की छलांग, टॉप 10 बल्लेबाजों में 3 भारतीय

न्यूजीलैंड के खिलाफ अब तक 171 रन बना चुके सूर्यकुमार यादव ने ICC की ताजा जारी रैंकिंग में 5 पायदान की छलांग लगाकर 7वें स्थान पर पहुंच गए हैं.

लंबे इंतजार के बाद फॉर्म में लौटे स्टार बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव का ICC रैंकिंग में भी धमाल मचा दिया है. टी20 वर्ल्ड कप से पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली जा रही घरेलू सीरीज में भारतीय कप्तान पूरी लय में दिखे हैं और उन्होंने अभी तक दो हाफ सेंचुरी ठोकते हुए 171 रन बना लिए हैं. वह इस सीरीज की 3 पारियों में दो बार नाबाद रहे हैं, जबकि इससे पहले उन्होंने अक्टूबर 2024 में कोई फिफ्टी जमाई थी. इस फॉर्म का उन्हें ICC टी20 रैंकिंग में भी फायदा हुआ है और अब वह 5 पायदान की छलांग लगाकर टॉप 10 में (7वें स्थान) लौट आए हैं. ओपनिंग बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का इस टी20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में जलवा कायम है और वह 929 रेटिंग अंकों के साथ पहले पायदान पर बरकरार हैं.

भारत ने अभी तक पांच मैच की इस श्रृंखला के पहले तीनों मैच जीते हैं. पूर्व में नंबर एक रहे सूर्यकुमार ने इन मैच में 32, नाबाद 82 और नाबाद 57 रन बनाए जिससे वह रैंकिंग में आगे बढ़ने में सफल रहे. भारत के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा टी20 विश्व कप से पहले बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर बने हुए हैं, जबकि तिलक वर्मा तीसरे स्थान पर हैं. तिलक वर्मा चोटिल होने के कारण इस सीरीज में नहीं खेल रहे हैं. इस तरह टी20 रैंकिंग के इस टॉप 10 में तीन भारतीय बल्लेबाज शामिल हैं.

रायपुर में खेले गए दूसरे मैच में 32 गेंदों पर 76 रन बनाने वाले ईशान किशन ने 64वें स्थान पर रैंकिंग में फिर से प्रवेश किया है. शिवम दुबे (9 स्थान ऊपर 58वें स्थान पर) और रिंकू सिंह (13 स्थान ऊपर 68वें स्थान पर) को भी अपने अच्छे प्रदर्शन का इनाम मिला है.

दुबई में वेस्टइंडीज के खिलाफ 2-1 से सीरीज जीतने के दौरान शानदार प्रदर्शन करने वाले अफगानिस्तान के सलामी बल्लेबाज इब्राहिम जादरान दो पायदान ऊपर चढ़कर 13वें और रहमानुल्लाह तीन पायदान ऊपर चढ़कर 15वें स्थान पर पहुंच गए हैं. प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे दरवेश रसूली 29 पायदान ऊपर चढ़कर 87वें स्थान पर पहुंच गए हैं.

दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडिन मार्क्रम वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले मैच में 47 गेंदों पर खेली गई 86 रन की नाबाद पारी के दम पर शीर्ष 20 में पहुंच गए हैं. वेस्टइंडीज के ब्रैंडन किंग (15 स्थान ऊपर 35वें स्थान पर) और न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स (18 स्थान ऊपर 44वें स्थान पर) को भी फायदा हुआ है.

टी20 में गेंदबाजों की रैंकिंग में अफगानिस्तान के स्पिनर मुजीब उर रहमान पांच पायदान ऊपर नौवें स्थान पर पहुंच गए हैं. भारत के जसप्रीत बुमराह (चार पायदान ऊपर 13वें स्थान पर) और रवि बिश्नोई (13 पायदान ऊपर 19वें स्थान पर) की रैंकिंग में भी सुधार हुआ है. साउथ अफ्रीका के कॉर्बिन बॉश 8 पायदान ऊपर चढ़कर अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ 32वीं रैंकिंग पर पहुंच गए हैं.

भारत के हार्दिक पंड्या ने तीन मैचों में चार विकेट लेकर गेंदबाजी रैंकिंग में 18 पायदान की छलांग लगाई है और वह 59वें स्थान पर पहुंच गए हैं. बल्लेबाजों की रैंकिंग में भी वह दो पायदान ऊपर चढ़कर 53वें स्थान पर काबिज हो गए हैं. पांड्या ऑलराउंडरों की रैंकिंग में एक पायदान ऊपर तीसरे स्थान पर आ गए हैं. वनडे रैंकिंग में इंग्लैंड के बल्लेबाज हैरी ब्रूक 17 पायदान ऊपर 11वें और जो रूट 23वें से 17वें स्थान पर पहुंच गए हैं.

(एजेंसी- आईएएनएस)

