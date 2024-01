WATCH: सूर्यकुमार यादव नेट्स में लौटे; फैंस के साथ शेयर किया बल्लेबाजी सेशन का वीडियो

भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जाने वाले दूसरे टी20 मैच से पहले टीम इंडिया को बड़ी खुशखबरी मिली है चूंकि स्टार बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) ने नेट्स में वापसी की है. सूर्या को दिसंबर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज के आखिरी मुकाबले के दौरान टखने में चोट लगी थी.

इस चोट की वजह से इस आक्रामक बल्लेबाज को अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की घरेलू सीरीज के लिए भारतीय टी20 स्क्वाड में जगह नहीं मिली थी. इस दौरान सूर्या अपना रिकवरी पर काम कर रहे हैं जो कि सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं और उन्होंने बल्लेबाजी अभ्यास भी शुरू कर दिया है.

रविवार को सूर्यकुमार ने इंस्टाग्राम पर दो वीडियो पोस्ट किए, जहां वो नेट्स में बल्लेबाजी अभ्यास करते नजर आ रहे है. वीडियो के साथ कैप्शन में सूर्या ने ‘बेबी स्टेप्स’ और ‘काम अभी खत्म नहीं हुआ’ लिखा है.

