IND vs WI: सूर्यकुमार यादव ने इस मामले में ठोका सबसे तेज 'शतक', पल भर में कोहली-रोहित का रिकॉर्ड हुआ धड़ाम

गयाना: दुनिया के नंबर वन टी20 बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) ने मंगलवार को गयाना में वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे टी20 में मुकाबले में 83 रनों की मैच विजयी पारी खेली. उन्होंने 44 गेंदों का सामना करते हुए 10 चौके और 4 छक्के लगाए. सूर्या की शानदार पारी के दम पर भारत ने पांच मैचों की टी20 सीरीज में वापसी कर ली है. हालांकि मेजबान विंडीज की टीम अभी भी सीरीज में 2-1 से आगे है. अपनी पारी के दौरान चार छक्के जड़ने के साथ सूर्यकुमार ने T20I क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज 100 छक्के जड़ने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है. मिस्टर 360 के नाम से मशहूर सूर्या की टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में यह 14वां अर्धशतक है. हालांकि वह अपना चौथा T2OI शतक लगाने से चूक गए.

छक्कों का शतक पूरा करते ही सूर्या ने विराट कोहली और रोहित शर्मा का रिकॉर्ड भी ध्वस्त कर दिया. SKY ने T20I में केवल 50 मैचों में ही 100 छक्कों का आंकड़ा पार कर लिया जबकि रोहित ने 92 और कोहली ने इस आंकड़े तक पहुंचने के लिए 104 टी20 इंटरनेशनल मैचों का सहारा लिया था. वर्ल्ड क्रिकेट में भी सूर्या ने अपने नाम एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है. उन्होंने वेस्टइंडीज के ही एविन लुईस के बाद दूसरे सबसे तेज 100 छक्के लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. सूर्या ने 49 और लुईस ने 42 पारी में इस उपलब्धि को हासिल किया था.

32 साल के सूर्यकुमार टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 या उससे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारत के तीसरे और दुनिया के 13वें क्रिकेटर बन गए हैं. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के उड़ाने का रिकॉर्ड ‘हिटमैन’ रोहित के नाम है. मौजूदा भारतीय कप्तान ने 148 मैचों में अब तक 182 छक्के जड़े हैं. न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल 122 मैचों में 173 छक्के साथ इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है.