सूर्यकुमार यादव ने रचा इतिहास; ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक ओवर में सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाज बने

Surykumar Yadav hits four consecutive sixes: वनडे फॉर्मेट में लय हासिल करने के लिए संघर्ष कर सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) ने आखिरकार विश्व कप से पहले 50 ओवर के क्रिकेट में अपनी काबिलियत साबित कर दी है. सूर्या ने मोहाली के बाद इंदौर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में लगातार दूसरा अर्धशतक बनाया. सूर्या ने होल्कर क्रिकेट स्टेडियम में खेली अर्धशतकीय पारी के दौरान एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो उनसे पहले कोई भारतीय बल्लेबाज नहीं बना सका.

इंदौर वनडे के दौरान सूर्यकुमार यादव ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक ओवर में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बन गए हैं. सूर्या ने 44वें ओवर में ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन (Cameron Green) के खिलाफ 25 रन ठोके, जिसमें लगातार चार छक्के शामिल थे.

वनडे क्रिकेट में कोई भी भारतीय बल्लेबाज ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल नहीं कर पाया है. ऐसे में सूर्यकुमार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक ओवर में सर्वाधिक चार छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज हैं.

The crowd here in Indore has been treated with Signature SKY brilliance! #TeamIndia | #INDvAUS | @IDFCFIRSTBank | @surya_14kumar pic.twitter.com/EpjsXzYrZN

— BCCI (@BCCI) September 24, 2023