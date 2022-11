Suryakumar Yadav Century: सूर्यकुमार यादव ने केवल 49 गेंदों में ठोका शतक, रोहित के रिकॉर्ड की बराबरी की

भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टी20 मुकाबला आज माउंट माउंगानुई के बे ओवल मैदान में खेला जा रहा है. मेजबान टीम के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्‍लेबाजी के लिए बुलाया. इस मुकाबले में सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) ने केवल 49 गेंदों पर सेंचुरी जड़ दी है.

सूर्यकुमार यादव के T20I करियर का यह दूसरा शतक है और उन्होंने ये दोनों शतक इसी साल ठोके हैं. सूर्यकुमार ने सिर्फ 51 बॉल पर 11 चौके और 7 छक्के की मदद से 111 रनों की नाबाद पारी खेली. T20Is क्रिकेट में न्यूजीलैंड के खिलाफ किसी भी भारतीय बल्लेबाज का यह सर्वोच्च स्कोर है. सूर्य ने 217.65 के स्ट्राइक रेट से कीवी गेंदबाजों के जमकर कूटे. वह आखिरी ओवर में नॉन-स्ट्राइक एंड पर ही खड़े रह गए, अन्यथा सूर्य के बल्ले से और रन देखने को मिल सकते थे. सूर्यकुमार के शतक की बदौलत भारत ने 6 विकेट पर 191 रन का स्कोर बनाया है.