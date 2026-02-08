  • Hindi
T20 World Cup 2026: सूर्यकुमार यादव ने तोड़ा विराट कोहली का रिकॉर्ड, वर्ल्ड कप के पहले मैच में ही रचा इतिहास

India vs USA: भारत के टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टी20 इंटरनेशनल में विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. इस लिस्ट में भारतीय खिलाड़ियों में चोटी पर पहुंच गए हैं.

नई दिल्ली: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अपने पहले मैच में भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका को हरा दिया. भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भारत के लिए उपयोगी पारी खेली. भारतीय टीम मुश्किल में थी और ऐसे वक्त पर सूर्यकुमार यादव ने 49 गेंद पर 84 रन की पारी खेली. इस पारी के लिए सूर्यकुमार यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुन गया. इसके साथ ही वह भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा बार प्लेयर ऑफ द मैच चुने जाने वाले खिलाड़ी बन गए. सूर्यकुमार यादव ने इस लिस्ट में विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया.

विराट कोहली रह गए पीछे

सूर्यकुमार यादव ने अपने 105वें टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में 17वीं बार प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता. विराट कोहली इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं. कोहली 125 टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में 16 बार प्लेयर ऑफ द मैच बने. भारतीय खिलाड़ियों की बात करें तो रोहित शर्मा 159 मैचों में 14 बार और अक्षर पटेल 88 मैचों में 8 बार प्लेयर ऑफ द मैच बने हैं.

दुनिया के सभी खिलाड़ियों की बात करें तो टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीतने वाले खिलाड़ियों में मलेशिया के वीरेनदीप सिंह का नाम सबसे ऊपर है. उन्होंने 111 मैचों में 22 बार यह खिताब जीता है. वहीं जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा ने 127 मैचों में 19 बार प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड अपने नाम किया है.

वहीं टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा बार प्लेयर ऑफ द मैच जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों की बात करें तो इसमें विराट कोहली सबसे ऊपर हैं. कोहली ने 35 मैचों में 8 बार और सूर्यकुमार यादव ने 19 मैचों में 4 बार प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीता. युवराज सिंह, रविचंद्रन अश्विन और रोहित शर्मा ने तीन-तीन बार टी20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीता.

सूर्या का फॉर्म लौटा

साल 2025 में सूर्यकुमार यादव के बल्ले से रन नहीं बन रहे थे. उनके फॉर्म की खूब आलोचना हो रही थी. हालांकि भारतीय टी20 कप्तान लगातार यह कह रहे थे वह रन नहीं बना रहे हैं लेकिन वह फॉर्म से बाहर नहीं हैं. बीते साल एक भी हाफ सेंचुरी नहीं लगा पाने वाले सूर्या ने इस साल कमाल का खेल दिखाया है. न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज में उन्होंने तीन हाफ सेंचुरी लगाई थीं. वहीं वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत भी उन्होंने हाफ सेंचुरी के साथ की है.

मैच के बाद क्या बोले, सूर्यकुमार यादव

मैच के बाद प्रेजेंटेशन के दौरान सूर्यकुमार यादव ने कहा, ‘टीम जब 77 रन पर 6 विकेट गंवा चुकी थी, तो मुझे लगता था कि एक बल्लेबाज को अंत तक खेलने की जरूरत है. मुझे कभी नहीं लगा कि यह 180-190 विकेट है. मुझे लगा कि यह 140 विकेट है. गौती भाई ने 14 ओवर के बाद ब्रेक के दौरान मुझसे यही बात कही. उन्होंने कहा कि आखिर तक बल्लेबाजी की कोशिश करो, तुम इसे कभी भी कवर कर सकते हो.’

भारतीय कप्तान ने कहा, ‘मैंने अपना बहुत सारा क्रिकेट मुंबई में, इस विकेट पर और मुंबई क्रिकेट के मैदानों पर खेला है. इसलिए मुझे पता है कि इस तरह के विकेटों पर कैसे बल्लेबाजी करनी है. मैं बस गिनता रहा कि उस समय कौन गेंदबाजी करने वाला है और देखता रहा कि कितनी गेंद बची हैं, और मैं बस अच्छे और अपने शॉट खेलने की कोशिश कर रहा था.’

कैसा रहा मैच का हाल

टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की बल्लेबाजी निराशाजनक रही थी. कप्तान सूर्यकुमार यादव को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सका. चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे सूर्यकुमार यादव ने 49 गेंद पर 10 चौकों और 4 छक्कों की मदद से नाबाद 84 रन बनाकर भारत का स्कोर 161 रन तक पहुंचाया. यूएसए की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 132 रन बना सकी और 29 रन से मैच हार गई. भारत की तरफ से मोहम्मद सिराज ने 3, जबकि अर्शदीप सिंह और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट लिए. वरुण चक्रवर्ती को 1 विकेट मिला.

