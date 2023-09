Happy Birthday Suryakumar Yadav: देर आए दुरुस्त आए, क्रिकेट में अगर ये कहावत सबसे ज्यादा किसी पर फिट बैठती है तो वह हैं सूर्यकुमार यादव. साल 2021 में 31 साल की उम्र में टीम इंडिया के लिए इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले सूर्या आज यानी 14 सितंबर को अपना 33वां जन्मदिन मना रहे हैं. मिस्टर 360 डिग्री के नाम से मशहूर सूर्या का टीम इंडिया में सिलेक्शन IPL में धमाकेदार प्रदर्शन के बाद हुआ. लेकिन एक बार मौका मिलने के बाद मुंबई इंडियंस के इस बल्लेबाज ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और 2 साल के भीतर ही क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में रिकॉर्ड्स का अंबार लगा दिया.

सूर्या भारत की ओर से दूसरा सबसे तेज T20I शतक लगाने का कारनामा कर चुके हैं. वह भारत के लिए संयुक्त रूप से दूसरा सबसे तेज T20I अर्धशतक भी जड़ चुके हैं. यही नहीं, T20I में उनका स्ट्राईक रेट 172 से ज्यादा का है जिसके आसपास भी कोई नहीं है.

सूर्यकुमार यादव के डेब्यू के बाद से T20I में भारत के लिए