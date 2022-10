दोनों खिलाड़ियों में अब 16 रेटिंग प्वॉइंट्स का अंतर है. रिजवान के 854 अंक हैं, जबकि दूसरे स्थान पर आए सूर्या के 838 अंक हैं. सूर्यकुमार ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ हालिया T20I सीरीज में 2 अर्धशतकों की मदद से कुल 119 रन बनाए और प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड जीतने में सफल रहे. सूर्यकुमार अब सीधे आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में अंतरराष्ट्रीय मैच खेलेंगे, जबकि मोहम्मद रिजवान के पास नंबर 1 पर अपनी बढ़त और और ऊंचा ले जाने का मौका है.Also Read - Women T20 Rankings: जेमिमा रोड्रिग्स का टी20 रैंकिंग में धमाल, टॉप 10 में की एंट्री

रिजवान के पास यह मौका इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान को अब न्यूजीलैंड में मेजबान देश और बांग्लादेश के खिलाफ त्रिकोणीय सीरीज खेलनी है. पाकिस्तान की टीम को यहां कम से कम 4 टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने का मौका मिलेगा और अगर वह फाइनल में एंट्री करती है तो उसके पास एक और मैच और खेलने को मिलेगा. Also Read - पाक गेंदबाज आमिर जमाल ने दिखाया कमाल, डेब्यू मैच के आखिरी ओवर में बचाए 15 रन

रिजवान ओपनिंग बल्लेबाज हैं और अगर 5 पारियों में वह धमाकेदार फॉर्म दिखाते हैं तो वह सूर्या से अपनी बढ़त का अंतर काफी आगे ले जा सकते हैं. Also Read - Most Runs, Sixes in Calendar Year: सूर्यकुमार यादव की किसी से नहीं है टक्‍कर, बने सर्वाधिक छक्‍के जड़ने वाले बल्‍लेबाज

The race for top spot in the @MRFWorldwide ICC Men's T20I Player Rankings for batters is heating up 🔥

