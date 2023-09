VIDEO: सूर्यकुमार यादव से मिले PAK के Momin Saqib, भारतीय बल्लेबाज के इस काम की जमकर की तारीफ

टीम इंडिया के विस्फोटक बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) आज यानी के 14 सितंबर को अपना 33वां जन्मदिन मना रहे हैं. सूर्या ने साल 2021 में 31 साल की उम्र में भारत के डेब्यू किया था. मिस्टर 360 डिग्री के नाम से मशहूर सूर्या के जन्मदिन पर दुनियाभर से उन्हें बधाई मिल रही है. इस बीच पाकिस्तान के फेमस यूट्यूबर और मीम्स स्टार मोमिन साकिब (Momin Saqib) ने भी अपने ही अंदाज में सूर्या को जन्मदिन की बधाई दी है. सूर्या और मोमिन की मुलाकात एक होटल में हुई. पाकिस्तानी स्टार ने इस दौरान भारतीय बल्लेबाज के 360 डिग्री शॉट की भी जमकर तारीफ की.

मोमिन साकिब ने इस मुलाकात का वीडियो अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है. वीडियो में मोमिन को कहते है, आपने कोई नई चीज़ स्टार्ट कर दीं क्रिकेट में.” इसके जवाब में सूर्या कहते हैं, ” नई क्या? जवाब में मोमिन जमकर सूर्या की 360 डिग्री शॉट्स की ओर इशारा करते हैं और उनके इस शॉट के जमकर तारीफ की. इसके बाद दोनों दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं और फिर बातचीत भी करते हैं.

HBD Suryakumar Yadav: बैडमिंटन छोड़ा, सूर्यकुमार ने क्यों क्रिकेट से नाता जोड़ा; दिलचस्प है कहानी

पाकिस्तान के फेमस यूट्यूबर ने वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, क्रिकेट के मौजूदा दिन और युग में इनोवेशन की ज़रूरत है और स्काई वाकई खेल में सबसे अच्छों में से एक हैं! मैं भारतीय खिलाड़ियों से मिलने वाले प्यार और सम्मान की हमेशा सरहाना करता हूं!”

सूर्यकुमार एशिया कप 2023 के मौजूदा भारतीय टीम का हिस्सा हैं. हालांकि उन्हें अभी तक प्लेइंग इलेवन में मौका नहीं मिला है. उन्होंने टी20 क्रिकेट में अब तक धमाकेदार प्रदर्शन किया है, लेकिन अपने इस प्रदर्शन को वह वनडे में बरकरार नहीं रख पाए हैं.

The current day and age of cricket requires innovation and sky is indeed one of the finest in the game! See you in the final.

I always appreciate the love and respect I get from the Indian players!❤️#MominSaqib #INDvSL #SuryaKumarYadav #PAKvSL pic.twitter.com/M6mZrakXaY

— Momin Saqib (@mominsaqib) September 13, 2023