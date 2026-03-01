  • Hindi
  • Cricket Hindi
  • Suryakumar Yadav Praised Indian Team After Beating West Indies In Do Or Die Match In T20 World Cup 2026

यह 'करो या मरो' वाला मुकाबला था, जिसमें लड़कों ने जबरदस्त जज्बा दिखाया: सूर्यकुमार यादव

वेस्टइंडीज पर धमाकेदार जीत के बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा कि इस मैच में दबाव तो था लेकिन लड़कों ने जबर्दस्त खेल दिखाया.

Published date india.com Updated: March 2, 2026 12:17 AM IST
email india.com By Bharat Malhotra email india.com | Edited by Bharat Malhotra email india.com
यह 'करो या मरो' वाला मुकाबला था, जिसमें लड़कों ने जबरदस्त जज्बा दिखाया: सूर्यकुमार यादव
Suryakumar Yadav on Sanju Samson

कोलकाता: भारत ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में जगह बना ली. रविवार को कोलकाता के ईडन गार्डंस मैदान पर भारत ने वेस्टइंडीज को पांच विकेट से हरा दिया. भारत की जीत के हीरो संजू सैमसन रहे. और टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अपने खिलाड़ियों की दिल खोलकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि यह ‘करो या मरो’ का मैच था. और इसमें भारतीय खिलाड़ियों ने जबर्दस्त जज्बा दिखाया.

भारतीय कप्तान ने सेमीफाइनल में पहुंचने पर खुशी जताते हुए कहा, ‘यह एक शानदार एहसास है. यह ‘करो या मरो’ वाला मुकाबला था, जिसमें लड़कों ने जबरदस्त जज्बा दिखाया.’ संजू सैमसन नामीबिया के खिलाफ 22 रन, जबकि जिम्बाब्वे के विरुद्ध 24 रन बना सके थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ इस अहम मुकाबले में 50 बॉल खेलते हुए 4 छक्कों और 12 चौकों के साथ 97 रन की नाबाद पारी खेली.

अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता

संजू सैमसन की पारी पर सूर्यकुमार ने टिप्पणी की, ‘मैं हमेशा कहता हूं, अच्छी चीजें उन अच्छे लोगों के साथ होती हैं जो इंतजार करते हैं, जिनमें धैर्य होता है. जब उन्हें मौके नहीं मिल रहे थे, तब पर्दे के पीछे संजू ने जो मेहनत की, उसका फल उन्हें बिल्कुल सही समय पर मिला.’

संजू की पारी भारत की जीत में काफी अहम रही. उन्होंने 50 गेंद का सामना किया और 12 चौके और चार छक्कों की मदद से 97 रन की पारी खेली. विजयी चौका भी उनके बल्ले से निकला.

आसानी से हासिल हो सकता था 200 का लक्ष्य

वेस्टइंडीज की पारी के बाद की सोच पर सूर्या ने कहा, ‘मुझे लगा कि सभी गेंदबाजों ने योजना के मुताबिक बॉलिंग की. हमें पता था कि यहां ओस के साथ 200 का स्कोर चेज किया जा सकता है, क्योंकि गेंद अच्छे से बल्ले पर आ रही थी. बाद में बल्लेबाजों ने छोटी-छोटी साझेदारियां कीं और वही जीत की कुंजी रही.’

सेमीफाइनल में पहुंचने पर भारतीय कप्तान ने कहा, ‘वहां पहुंचकर बहुत खुशी है. जिस तरह से हमने पहला मैच खेला, हमें लगता है कि हम इस जगह के हकदार हैं.’

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

पहले बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम ने 4 विकेट खोकर 195 रन बनाए. इसके जवाब में भारत ने 41 के स्कोर तक अपने 2 विकेट खोने के बावजूद जीत दर्ज की.

दबाव पर क्या बोले सूर्या

दबाव को लेकर सूर्यकुमार ने साफ कहा, ‘उम्मीदें हमेशा रहेंगी, लेकिन मैदान पर आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है. मैंने लड़कों से कहा कि दबाव होगा, लोगों की उम्मीदें होंगी, लेकिन ऐसे मुकाबलों में साहस दिखाना और दबाव में भी सकारात्मक फैसले लेना जरूरी है. बिना दबाव के कोई मजा नहीं है, दबाव होता है, पेट में तितलियां उड़ती हैं, लेकिन असली बात यह है कि आप उसे कैसे समझते हैं और कैसे संभालते हैं.’

भारत का सेमीफइनल 5 मार्च को इंग्लैंड के खिलाफ मुंबई में होगा. वहीं पहला सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच होगा. जो कोलकाता में खेला जाएगा. टूर्नामेंट का फाइनल 8 मार्च को अहमदाबाद में होगा.

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.india.com/hindi-news/icc-mens-t20-world-cup-2026/

About the Author

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

भारत मल्होत्रा के पास डिजिटल मीडिया का 17 साल का अनुभव है. आईपीएल 2008 से करियर की विधिवत शुरुआत हुई. तब से कुछ ब्रेक के साथ आईपीएल और क्रिकेट ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.