तिरुवनंतपुरम: भारत ने ऑस्ट्रेलिया को टी20 सीरीज के दूसरे मैच में 44 रन के अंतर से हरा दिया. सीरीज में भारतीय टीम की कमान सूर्यकुमार यादव के हाथों में है. मैच में जीत के बाद यादव ने कहा कि वह खिलाड़ियों द्वारा जिम्मेदारी उठाने और अपनी भूमिका अच्छी तरह निभाने से बहुत खुश हैं. भारतीय टीम ने तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनैशनल स्टेडियम में जीत हासिल कर पांच मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है.

भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए चार विकेट पर 235 रन का बड़ा स्कोर बनाया. इसके बाद उसने ऑस्ट्रेलिया को नौ विकेट पर 191 रन पर रोक लिया.

मैच के बाद प्रजेंटेशन के दौरान सूर्या ने कहा, ‘खिलाड़ी मुझ पर ज्यादा दबाव नहीं डाल रहे हैं. वे अपनी जिम्मेदारी उठा रहे हैं. मैंने उन्हें टॉस से पहले ही कह दिया था कि पहले बल्लेबाजी करने के लिए तैयार रहो. तीन ओवरों के बाद ही काफी ओस पड़ने लगी थी. तब मैंने खिलाड़ियों को खूब पर भरोसा रखने को कहा.’

इसके साथ ही सूर्यकुमार रिंकू सिंह की मैच जिताऊ पारी से भी काफी प्रभावित दिखे. रिंकू ने नंबर 5 पर बैटिंग की और सिर्फ 9 गेंदों पर 31 रन बनाए. अपनी पारी में उन्होंने चार चौके और दो छक्के भी लगाए.

रिंकू ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के पहले टी20 मैच में भी अच्छी बल्लेबाजी की थी. भारत ने वह मैच दो विकेट से जीता था. रिंकू ने जिस तरह का संयम और धैर्य दिखाया है उससे सूर्यकुमार यादव काफी खुश नजर आए.

